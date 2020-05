Jönköpings länsmuseum ställer in alla evenemang i sommar. Vissa delar av verksamheten kommer dock fortsatt vara öppna som planerat.

Jönköpings länsmuseum har fått ställa in en rad evenemang på grund av coronapandemin. Nu har länsmuseet tagit beslut om att ställa in alla evenemang fram till och med den sista augusti. Beskedet rör all planerad programverksamhet samt alla publika aktiviteter som visningar och föreläsningar.

Däremot kommer länsmuseet fortsatt vara öppet för utställningar. Utställningar som Länssalongen, Kulturkoftor & sagotröjor, Normstorm samt Artificial intelligence kommer genomföras och vara öppna som planerat.

Museets besökare uppmanas fortsatt att avstå från besök om man inte känner sig fullt frisk, samtidigt som allmänheten kommer kunna ta del av utställningarna genom digitala visningar.