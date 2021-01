Lista: Här är fjolårets största nyhetshändelser i Jönköping

Januari

Coronaviruset kommer till Sverige

Jönköping och resten av landet håller andan efter att det första fallet av covid-19 i Sverige konstaterats på länssjukhuset Ryhov i slutet av januari. Ingen kunde nog då ana att strax över 7000 kommuninvånare skulle bekräftats ha haft sjukdomen drygt ett år senare. Nyheten var JP:s mest lästa under fjolåret.

Dödsskjutningen på Råslätt

Maj

På en lekplats — mitt på eftermiddagen i mitten av maj skakas Råslätt av en dödsskjutning som av vittnen beskrivs som en avrättning.

Giftskandalen på Mariebo

Juni

I slutet av juni vädjade husägare på Mariebo till kommunen att lösa in de giftskadade tomterna där det gamla tvätteriet legat. De boendes situation skakade många och var en rejäl snackis under sommaren. JP granskade allt i en stor artikelserie senare under året.

Vattenscooter-kaos på Vättern

Juni

Det fina vädret i början av sommaren lockade inte bara till bad. Det gjorde också att allt fler plockade fram sin vattenscooter — något som upprörde många Jönköpingsbor.

Ida – Flickan som inte fick komma hem

Juli

Under sommaren berättar JP den hjärtskärande historien om en flicka som inte fick träffa dem hon kallar för mamma och pappa. Artikelserien med Idas berättelse engagerade mängder av Jönköpingsbor och var tidningens mest lästa under fjolåret.

Mordet i Huskvarna stadspark

Augusti

I slutet av augusti vaknar Huskvarna-borna till det tragiska beskedet att en 17-åring pojke bragts om livet efter ett våldsdåd i stadsparken.

Senare skulle en tonårspojke komma att misstänkas för mordet.

Dan Sylvebo tar timeout

Oktober

Den moderata toppolitikern Dan Sylvebo meddelade under oktober att han tar en paus från politiken med omedelbar verkan. Som anledning uppgavs personliga skäl.

JP granskar klankriminaliteten

Oktober/november

I en stor artikelserie kartlägger Jönköpings-Posten personerna som polisen pekar ut som släktbaserade, kriminella nätverk i Jönköping. Serien får en stor genomslagskraft och visar hur nätverken med ett stort våldskapital ägnar sig åt utpressning, narkotikahandel, hot, bedrägerier, häleri och penningtvätt.

Hv 71:s kräftgång

December

HV71 har alltid en självklar plats när årets största snackisar ska listas. Inför tomma läktare bjuder HV71 på ett minst sagt torftigt spel under hösten. Så sent som i december förklarar sportchefen Johan Hult att han har fullt förtroende för ledarstaben. Lite mer än en månad senare ger han huvudtränaren, Nicklas Rahm, sparken.

Först ut att vaccineras

December

Med bara några dagar kvar av coronaåret blir Milan Savic på Dundrets äldreboende först ut att vaccineras mot Covid-19 i kommunen. Ett hoppfullt avslut på ett i övrigt becksvart år.