LISTA: Här finns Jönköpings bästa fartkameror – de fångar in flest fortkörare • ”Vi fjärraktiverar vissa tider på dygnet”

Förra året noterade Sveriges fartkameror 290 000 hastighetsöverträdelser. Polisen räknar mot bakgrund av statistiken så här långt att de kommer bli betydligt fler 2021, 350 000 stycken. Det beror inte på att fler trotsar hastighetsgränserna.

– Det handlar om att vi är på gång att bygga ut och få ytterligare cirka 200 mätstationer driftklara under året, säger Anders Drugge som är sektionschef på polisens sektion för automatisk säkerhetskontroll (ATK) i Kiruna.

Det här syns också i statistiken för Jönköpings län. Under 2020 noterades 8 680 hastighetsöverträdelser via länets fartkameror. Första halvåret 2021 har antalet fortkörare som klockats via kamerorna redan kommit upp i 6 600 stycken

I grafiken här intill kan du själv se hur antalet registrerade förtkörningar fördelar sig under 2020 och första halvåret 2021. Under 2020 toppas statistiken av riksväg 31/40 mellan Nässjö och Eksjö med 678 fall.

Första halvåret 2021 är det kamerorna utmed Riksväg 27 mellan Kärda och Bredaryd som noterat flest hastighetsöverträdelser med 464 registrerade ärenden.

Vi fjärraktiverar kamerorna vissa tider på dygnet. Vilka de är talar vi givetvis inte om

I dagsläget uppskattar Anders Drugge att det finns ungefär 2 200 driftklara fartkameror utmed de svenska vägarna. Alla har kameror i sig, men de är inte aktiva under alla dygnets timmar. Skulle man göra det skulle ATK få ett allt för stort inflöde av ärenden som man inte skulle hinna hantera.

– Radarn i dem är aktiva hela tiden och ger oss olika data om antal passerande fordon och hastigheter. Vi fjärraktiverar kamerorna vissa tider på dygnet. Vilka de är talar vi givetvis inte om. Det skulle ju liksom förta deras verkan, säger Anders Drugge.

Målsättningen med kamerorna är att få ner medelhastigheten på de sträckor där Trafikverket bedömer att olycksstatistiken är stor och minska antalet döda. Trafikverkets beräkningar säger att de bidrar till att minska antalet trafikdödade med 30 personer och antalet svårt skadade med 70 personer.

Ungefär 40 procent av de som fångas på bild av fartkameror får böter. Det som kan bidra till att en del undkommer är olika svårigheter att fastställa förarnas identitet.

– Bilden påverkas mycket av yttre omständigheter. Det kan vara väder och vind, smuts på vindrutan eller på skåpet.

En del trixar med solskydd och liknande för att dölja sin identitet, men de fallen är inte så många, enligt Anders Drugge.

