Rättegången inleddes på onsdagen och under huvudförhandlingens första skede erkände den misstänkte mannen mordet. Under fredagen kommer åklagaren att fortsätta förhöret med den misstänkte. Även vittnen kommer att förhöras. Åklagaren räknar med att rättegången kommer att avslutas under fredagen.