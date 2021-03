Lokala mäklare om den glödheta bostadsmarknaden: ”Uppemot 80 personer på en villavisning”

Priserna på bostäder rusade över hela Sverige förra året, det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. I Jönköpings kommun såldes drygt åtta procent fler bostadsrätter än året innan. Antalet sålda villor ökade med nästan tio procent.

Flera lokala mäklare som tidningen har varit i kontakt med tror på en fortsatt stark bostadsmarknad under våren.

– Om inte smittspridningen accelererar väsentligt och samhället måste stänga ner så pekar alla prognoser på att marknaden fortsätter uppåt, säger Henrik Holm, mäklare på Svensk fastighetsförmedling i Jönköping.

Men den heta bostadsmarknaden innebär också ett högt tryck på visningar, något som ställer höga krav på mäklarna under pandemin.

– Vår högsta prioritet är att kunderna är trygga. Vi har ökat upp visningstiderna och tar endast emot bokade kunder, säger Christian Östergren, mäklare på Bjurfors i Jönköping.

Amelie Sjöbring, mäklare på Husmanhagberg i Jönköping.

Bostadsmarknaden är ”all time high.”

Hur skulle du beskriva bostadsmarknaden just nu?

– Bostadsmarknaden är ”all time high”. Det är ett lågt utbud men hög efterfrågan, speciellt på villor, vilket bidrar till högre priser.

Vad tror du att det beror på?

– Jag tror att det är en kombination av låga räntor och att många har reviderat sin boendesituation under pandemin och efterfrågar andra boendetyper än tidigare. Trenden är att man söker sig till större boende.

Hur löser ni det höga trycket på visningar nu under pandemin?

– Det är framför allt villavisningarna som lockar mycket folk och jag avsätter flera timmar åt gången. Istället för 45-minuters visningar, som vi hade tidigare, så har vi fyratimmarsvisningar. Vi har bara bokade tider för att man ska kunna hålla avstånd och vi har alltid mer än en mäklare på plats för att se till att alla följer restriktionerna. Vi erbjuder även en del digitala visningar.

Hur tror du att utvecklingen på bostadsmarknaden kommer se ut under våren?

– Vi är, som sagt, på en ”all time high”-marknad och jag tror absolut inte att det kommer stanna av. Men jag tror inte heller att vi kommer se den prisutvecklingen som vi har sett tidigare, utan jag tippar på att det kommer hålla sig ungefär som det har sett ut nu.

Christian Östergren, mäklare på Bjurfors i Jönköping.

Hur skulle du beskriva bostadsmarknaden just nu?

– Generellt har vi en het marknad med välbesökta visningar och stor efterfrågan på både hus och lägenheter.

Vad tror du att det beror på?

– Framförallt så beror det på att utbudet är lägre än efterfrågan och att räntorna är låga vilket gör att många har möjlighet att köpa. Eftersom priserna har gått upp under lång tid så har många också lyckats göra en fin bostadsresa och därmed har de kapital till sitt nästa boende.

Hur löser ni det höga trycket på visningar nu under pandemin?

– Vår högsta prioritet är att kunderna är trygga. Vi har ökat upp visningstiderna och tar endast emot bokade kunder. Vår policy är att max tre sällskap får vistas inne samtidigt, ibland ett lägre antal beroende på storlek på objekt. Vi har fått goda vitsord från kunderna om hur vi sköter visningarna under pandemin.

Hur tror du att utvecklingen på bostadsmarknaden kommer se ut under våren?

Jönköpings bostadsmarknad är under en ständig utveckling och det är en hög inflyttning på orten.

– Kommer det låga utbudet bestå så kommer priserna fortsätta att vara stabila på en hög nivå. Jönköpings bostadsmarknad är under en ständig utveckling och det är en hög inflyttning på orten.

– Dessutom har orterna runtomkring också börjat öka stadigt i pris vilket även påverkar Jönköping i en positiv prisriktning.

Said Ajkunic, mäklare på Fastighetsbyrån i Jönköping.

Vid flera tillfällen har vi haft uppemot 80 personer på en visning.

Hur skulle du beskriva bostadsmarknaden just nu?

– Det är en väldigt spännande marknad i dagsläget, framför allt på villasidan. Där är det en extremt hög efterfrågan samtidigt som det är rekordlågt utbud. Detta är positivt för säljaren. Vid flera tillfällen har vi haft uppemot 80 personer på en visning.

– På bostadsrättssidan är det också bra tryck, framför allt när det gäller större lägenheter såsom treor och fyror.

Vad tror du att det beror på?

– Min spontana känsla är att många nu under pandemin har börjat fundera över sin boendesituation och känner att de är i behov av större. Många har suttit hemma och jobbat och vill kanske ha ett hemmakontor eller en gräsplätt utanför huset. Av den anledningen har vi sett större tryck på både villor och lägenheter som ligger på första plan med egen uteplats eller inglasad balkong.

Hur löser ni det höga trycket på visningar nu under pandemin?

– Vi har fått anpassa tiden på våra visningar. Tidigare tog en visning omkring 30 minuter, men nu kan det ta uppemot fem timmar för att vi ska kunna hålla på säkerheten. Jag personligen tar stort ansvar för det här och lägger mycket extra tid kring att alla ska ha sina egna tider och att man följer de tider man har blivit tilldelad. Äldre vill kanske ha en egen dag och då löser vi det. Jag ser också alltid till att det finns tillgång till munskydd och handsprit.

Hur tror du att utvecklingen på bostadsmarknaden kommer se ut under våren?

–Jag tror på en fortsatt bra marknad för säljaren då prognosen är att bostadspriserna fortsätter stiga.

Henrik Holm, mäklare på Svensk fastighetsförmedling.

Hur skulle du beskriva bostadsmarknaden just nu?

– Det finns många köpare ute på marknaden men relativt få objekt för dem att köpa, speciellt när det gäller villor och fritidshus. Stor efterfrågan och relativt få objekt att köpa innebär att det mesta säljs och merparten av villorna går för höga priser.

– Vad gäller bostadsrätter märker vi samma sak, men där är utbudet något större. Trots det har vi idag budgivning på det mesta. Prisuppgången från 2020 fortsätter alltså.

Vad tror du att det beror på?

– En betydande faktor är att ränteläget är extremt lågt och ser ut att förbli så ett tag framöver. Pandemin vi befinner oss i gör också att de flesta bryr sig mer om sin bostad och många behöver kanske ett rum till, för de kommer även framöver att delvis arbeta hemifrån.

Hur löser ni det höga trycket på visningar nu under pandemin?

– Vad gäller visningar var vi tidiga med att anpassa oss. Vi har inga öppna visningar utan alla intressenter måste boka upp sig på en tid och vi tar inte in fler än tre sällskap per tid. Vi försöker även att vara fler mäklare per visning för att kunna styra upp kunderna så att det fungerar så smittsäkert som möjligt.

– Längre visningar är självklart för att detta skall kunna genomföras och en visning tar ofta mer än två timmar eller längre tid. Mäklarna bär munskydd eller visir och alla kunder uppmanas att sprita händerna och vi erbjuder munskydd till alla kunder.

Hur tror du att utvecklingen på bostadsmarknaden kommer se ut under våren?

Många nya centrala projekt gör att flyttkedjan rullar på snabbare idag än för några år sedan.

– Om inte smittspridningen accelererar väsentligt och samhället måste stänga ner så pekar alla prognoser på att marknaden fortsätter uppåt. Nyproduktionen har tagit fart igen och många nya centrala projekt gör att flyttkedjan rullar på snabbare idag än för några år sedan.

– Jönköping med omnejd är en attraktiv ort att bo och leva på och vi har fina företag och många driftiga människor så staden kommer fortsätta växa och vi med den.

Peter Nelzén, mäklare på Skandiamäklarna Jönköping.

Hur skulle du beskriva bostadsmarknaden just nu?

– Bostadsmarknaden är het med många potentiella bostadsköpare ute i marknaden som aktivt letar ett nytt hem. Utbudet är lägre än efterfrågan vilket leder till budgivningar och att säljarna har ett övertag i förhandlingen.

Vad tror du att det beror på?

– Den pågående pandemin är en bidragande orsak då folk inte i samma utsträckning som tidigare spenderat pengar på utlandsresor, restaurangbesök och övrig konsumtion så finns det plötsligt utrymme i ekonomin för att göra förändringar kring sin boendesituation. Även de fortsatt låga räntorna är en starkt bidragande orsak till intresset av att köpa ny bostad.

– De nya reglerna kring uppskov med reavinsten som nyligen klubbades igenom, med effekten att man inte längre betalar någon ränta på det belopp man skjuter på framtiden att betala skatt för, har lett till ett lättare beslut för de som redan äger en bostad idag att ta steget till en ny bostad.

– Att börserna runt om i världen haft en positiv utveckling skapar också en ökad köpkraft hos de kunder som haft förmånen att vara med på den resan.

Hur löser ni det höga trycket på visningar nu under pandemin?

– Vi har normalt sett väldigt bra koll på hur många som beräknas komma på en visning varpå vi vid högt tryck har bokade visningar. Vid mindre tryck kan vi låta folk titta utvändigt i väntan på att bostaden blir tom, för att slussa in ett par åt gången. Vi tillhanda håller även digitala visningar för den som så önskar.

Hur tror du att utvecklingen på bostadsmarknaden kommer se ut under våren?

I takt med att restriktionerna avtar tror jag på en stabilisering av bostadspriserna.

– Jag tror på en fortsatt uppgång i vår region då vi fortfarande har en hög nettoinflyttning till regionen som skapar obalansen mellan saluförda bostäder och antalet intresserade köpare. Detta i kombination med fortsatt låga räntor. I takt med att restriktionerna avtar tror jag på en stabilisering av bostadspriserna då många kommer spendera pengar på att göra sådant man tidigare varit förhindrad av.

