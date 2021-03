Loney Dear om nya skivan: ”Den är en seger för samarbetet”

På fredag, den 26 mars, fyller Emil Svanängen år. Det firar han med att släppa en ny skiva. Den första på tre år.

– Något ska man göra på sin födelsedag, konstaterar han.

Planen är att släppa skivan på ett hotell i närheten av bostaden i Stockholm. I biljettpriset ingår en övernattning och sedan får gästerna ta del av konserten från sina rum.

– Det blir lite speciellt i år, men jag tycker att det känns ganska roligt. Det blir som lokal-tv.

Skivan, ”A Lantern and a Bell” är producerad av vännen och kollegan Emanuel Lundgren. De är båda från Jönköping och delar numera en studio i Stockholm.

– Det är ett riktigt Jönköpings-projekt. Det har varit jätteroligt att samarbeta. Emanuel var en otippad person i det här sammanhanget, men han har en helt annan approach till musiken i det här projektet.

Emanuel Lundgrens bakgrund i bandet I'm from Barcelona har alltså inte påverkat skivan. Istället beskriver Emil Svanängen hans roll som en klassisk skivproducents.

– Han har varit som en regissör. Mycket har handlat om att skala bort och göra musiken enklare.

För Emil Svanängen var det en ny erfarenhet att släppa in en annan person i skapandeprocessen. De tidigare skivorna har han gjort på egen hand.

Men efter några turbulenta år med stora förändringar i privatlivet blev samarbetet en räddning.

– Jag har varit så trött. Jag tror faktiskt inte att jag hade orkat att göra skivan själv, men det har varit uppiggande att våga ta in någon annan. Samtidigt tar det tid att hitta en person som man är beredd att lämna över till.

Det måste väl vara en person som man verkligen litar på?

– Ja, det är en fråga om tillit.

Trots att Emanuel Lundgren har varit en viktig person bakom kulisserna, så tror Emil Svanängen ändå inte att publiken kommer att märka någon stor skillnad i hans musikaliska uttryck.

– Det enda som kommer att kännas annorlunda är att det har blivit otroligt mycket bättre. Det är en seger för samarbetet.

Emil Svanängen berättar att de hela tiden har strävat efter förenkling. Den här gången ville han göra avskalade men välskrivna låtar, byggda på ett gott hantverk.

För att skapa detta sound föreslog Emanuel Lundgren att de skulle utgå från ett piano.

– Idén var att hålla det enkelt och det går inte att välja något enklare än piano. Det är ospännande, men ändå behagligt.

Resultatet blev en ganska klassisk piano- och popskiva med ett starkt melankoliskt drag. Vännerna arbetade koncentrerat i studion i 2-3 månader, tills arbetet fick ett abrupt slut.

– Jag ramlade med cykeln och kraschade axeln. Därmed var vi färdiga med skivan. Det har gått över ett år nu, men jag känner fortfarande av skadan.

Överhuvudtaget påverkas arbetet med skivor av livet. Nu har Emanuel Lundgren nyss fått barn och därmed har han mindre tid att ägna sig åt musiken.

Emil Svanängen tänker att han borde passa på att skriva nya låtar under tiden.

– Det har gått tre år sedan förra skivan. Nästa hoppas jag ska bli klar lite snabbare.

Som låtskrivare känner han sig mest hemma i musiken, medan texterna är en större utmaning. Att få till en bra text tar tid och kräver eftertanke. Samtidigt gillar han utmaningen och tycker nästan att arbetet med låttexterna är det roligaste.

”A Lantern and a Bell” är en skiva full av sorg, där Emil Svanängen sätter ord på svåra saker.

– Emanuel har kallat den ett klassiskt break-up-album. Det har varit ett slags sorgeprocess att jobba med den.

En av låtarna, som också har gett namn till singeln, heter ”Oppenheimer”. Den är döpt efter fysikern Robert Oppenheimer som ledde arbetet med att utveckla USA:s första atombomb.

Emil Svanängen är fascinerad av personen som har kallats "Atombombens fader”:

– När man ser bilder av honom som ung, så är han stilig. Jag trodde att han kände tvivel redan från början, men ångern verkar ha kommit senare i livet.

Det så kallade Manhattanprojektet genomfördes av några av den tidens främsta fysiker, astrofysiker och matematiker. De drevs av en stark passion för vetenskapen.

– Kanske såg de en chans att få hålla på med vetenskap, mot att de byggde en bomb. Kanske trodde de aldrig att den skulle komma att användas.

Handlar låten om ånger?

– Ja, om ånger, skuld och skam. Men om förlåtelse också.

På skivan finns också mer politiska inslag. Som låten ”Habibi (A clear black line)”. Den kommenterar flyktingkrisen med strofer som:

”Some travelled big oceans

In boats with no names

No jimmies to greet you

Just filling out forms”

I det politiska klimat som råder har låten redan mött protester, inte minst från Peter Gabriels brittiska fans.

Den engelska sångaren från bandet Genesis gillar Loney dears musik och ger numera ut hans skivor på sitt bolag. Men när Peter Gabriel länkade till ”Habibi” i sina sociala medier kom det genast hårda kommentarer.

– En frågade om jag ”grew up rich”. Alltså om jag är född med pengar och därför har råd att ha sådana åsikter. Han har ju en poäng. Jag växte upp i en villaförort i en svensk stad. Vi fick cyklar och kunde gå till tandläkaren när vi behövde det.

Emil Svanängen tog inte illa upp över frågan, men han påmindes om hur jobbigt det kan vara att uttrycka sig politiskt.

– Man kan tröttna lite. När blev det fult att skriva om båtflyktingar? Om vi inte ens kan hjälpa människor i nöd, vem är vi då?

En arbetstitel till albumet var ”All things passes”, vilket är en tröstande tanke. Istället blev det ”A Lantern and a Bell”, en formulering som har hämtats från en låt som till slut inte kom med på skivan.

Emil Svanängen tycker ändå att symboliken passar bra. Omslaget pryds av den röda flaggan som signalerar sjönöd.

– Det är en spännande bild med lyktan och klockan. Det kan symbolisera att man letar efter någon eller att man själv är i fara.

Emil Svanängen är precis som många andra artister påverkad av pandemin. När skivan släpps kan han inte åka ut på turné med sina nya låtar.

Även om lugn och ro är bra för skapandet, så börjar han bli rejält less på sakernas tillstånd.

– I början tycker jag att det gick ganska bra, men nu är jag ganska trött på det. När man inte har en inkomst känns det till slut som att man är arbetslös. Det tär på självförtroendet.

Därför är han glad att SVT har valt att visa en konsert med hans musik. Lördagen den 1 maj sänder Kulturstudion en liveinspelning från Atlantisstudion, där Emil Svanängen medverkar tillsammans med musikerna Per Texas Johansson, Josef Kallerdal, Helen Sjöholm, Johan Lindström, Johan Graden, Konrad Agnas och Mattias Ståhl.

– Någon kallade dem svenska landslaget i musik. Det är ett fantastiskt band.

När restriktionerna släpps, kommer du hem till Jönköping och spelar då?

– Ja, det hade varit jätteroligt att få göra det.

Emilia Söelund

Mer med Loney Dear

Skiva. Den 26 mars släpps också First Aid Kits hyllningsskiva till Leonard Cohen. Det är en liveinspelning från en konsert 2017, där Loney dear medverkade som gästartist.

Samarbete. Loney dear har tidigare spelat med Svenska kammarorkestern i Örebro, en konsert som bland annat har sänts i Sveriges radio. Artisten meddelar nu att han hoppas kunna presentera mer musik i samarbete med orkestern.