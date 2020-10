Luddiga besked för Jönköpingsbor som vill träffa sina äldre – så ska du tolka reglerna

Torsdag 1 oktober är första dagen efter den stora nedstängningen. Det nationella besöksförbudet på äldreboenden infördes 1 april. Nu välkomnas åter anhöriga att besöka de boende.

Men det är inte raka rör och öppna spjäll. Smittspridningen av covid-19 inne på landets äldreboenden har visserligen minskat dramatiskt sedan i våras, men ute i samhället är läget annorlunda. Exempelvis har antalet intensivvårdspatienter fördubblats på knappt tre veckor.

På Jönköpings kommuns hemsida beskrivs vilka som får besöka, hur många, om man ska anmäla sig i förväg och liknande (se faktaruta här intill).

De listade reglerna är inte rakt igenom tydliga. En del formuleringar lämnar fältet fritt för tolkningar.

Vi vände oss därför till socialdirektör Stefan Österström för att se hur man ska tolka anvisningarna:

Anhöriga o ”nära vänner” är välkomna. Hur definieras en nära vän?

– Visst, det är en aning töjbart. Anhöriga är ju rätt självklart. Men har man en nära vän bör ju den också få komma. Däremot finns det ju andra besöksgrupper, som frivilligorganisationer och liknande. De bör avvakta.

Inga ”större sällskap” - var går gränsen i antal?

– Kommer exempelvis tio personer tror vi det bli svårt med sociala distansen. Kanske snarare 1-2 personer.

Varför inte precisera talen?

– Det kunde vi kanske ha gjort. Men den sociala distansen måste hanteras olika beroende på lokaler. Det finns säkert exempel på boenden där det går bra med tre personer, men vi vill inte ange exakta tal efter som det ser så olika ut.

Helst ska man nog ringa ett par dagar innan. Det kan ju visa sig att många vill komma just på lördag klockan 12

Besökare måste alltid ta kontakt med äldreboendet “i god tid” innan besöket. Vad är i god tid?

– Helst ska man nog ringa ett par dagar innan. Det kan ju visa sig att många vill komma just på lördag klockan 12. Ser personalen att det är många på samma tid har man tid att ringa och vädja om att välja ett annat tillfälle, säger Stefan Österström.

Vid sidan av de regler som gäller för kommunens samtliga 37 äldreboenden har enskilda boenden, vid behov, tagit fram lokala rutiner för hur besöken ska gå till.

Stefan Österström har ingen samlad lista över de lokala rutinerna.

– Det handlar om att lokalerna ser olika ut. En del består av hyreslägenheter med egen entré, andra har en huvudentré. Några bor på markplan och där finns möjlighet att gå direkt till den boende.

Vi ringde till ett par äldreboenden för att se hur man anpassat besöken.

Besökarna kan vara smittbärare oberoende av vilken dörr man går in i

På Ceciliagården på Strandängen, en halvmil norr om Jönköping, finns det 20 lägenheter med egen altan. Men besökarna får inte ta den vägen. Besökare ska ringa på vid huvudentrén där det finns möjlighet att tvätta sig och få handsprit.

– Besökarna kan vara smittbärare oberoende av vilken dörr man går in i. Risken är att de kan föra in smittan via den anhörige och vidare till de andra boende här, säger enhetschef Kristina Göransson.

Boendet gör också en grundläggande koll att besökarna är symtomfria. De får en fråga om hälsoläget, helt enkelt.

Trädgårdens äldreboende i Huskvarna har tre entréer. Därför ber man anhöriga höra av sig innan de anländer så att personal kan möta upp. Besökarna möts av en informationstavla med de regler som gäller och där finns också handsprit.

– Våra lägenheter är små så det går bara att vara två besökare åt gången. Men det är en rekommendation från vår sida. Vi kan inte sätta tvingande gränser, säger enhetschef Martina Wistingsgård.

Fakta: Det här gäller vid besök på Jönköpings äldreboenden

• Vilka får besöka: närstående = anhöriga och nära vänner.

• Körer/större sällskap?: Nej.

• Boka tid för besök?: Ja.

• Invänta personal och få information om vad som gäller.

• Du ska vara symtomfri.

• Handtvätt och handsprit innan, under och efter besöket.

• Antal besökare: Inte fler än att avstånd kan hållas.

• Besök utomhus om det är möjligt.

• Skyddsutrustning? Behövs inte i normalfallet. Tillgång till visir undantagsvis.

• Antal besökare: Beror på lägenhetens storlek och möblering.

• Tillgång till gemensamhetsutrymmen? Nej, besök sker i lägenheten.

• Tidsbegränsning?: Nej.

• Ta med fika, godis, frukt eller tidningar? Ja, men tänk på att hantera sakerna på ett säkert sätt ur smittspridningssynpunkt.

Källa: Jönköpings kommun