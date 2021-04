Magnus Sveningsson från The Cardigans i nytt Greenpeace-samarbete: Gör svängig klimatmusik för barn

– Det är möjligt att barn kommer att tycka att vi kommer med pekpinnar. Jag kan förstå om de är sura på vuxnas tröghet, säger Magnus Sveningsson.

Han sopsorterar, dricker havrelatte och har i nio år valt bort köttet, men han kör också bil ibland och tycker om att resa.

– Jag är nog en ganska typisk vuxen. En sådan som sopsorterar, men tycker att man kan unna sig en resa till Spanien...

Samtidigt är han genuint bekymrad. Kritisk till vårt samhälles konsumtion och effekterna på klimatet. Om vi ska nå Parisavtalets mål, där den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader fram till år 2050, behöver utsläppen av växthusgaser minskas till ett ton per person och år. I Sverige ligger de konsumtionsbaserade utsläppen just nu på åtta ton per capita.

Magnus Sveningsson och de andra musikerna i Green Soul har valt att kanalisera sitt engagemang i musikalisk form. Låtarna på det nya albumet är en hyllning till 60-talets soul och musiken som de själva lyssnade på som barn. Det är svängigt och texterna har ett tydligt politiskt budskap. På skivan finns låtar som "Cykla till skolan", "Jorden har feber" och "Sluta kasta mat".

Syftet med skivan är att skapa medvetenhet hos barn och unga. Den görs i samarbete med Greenpeace som bland annat får alla streamingintäkter.

Gruppen, som först hette Everybody Gets Lonely Sometimes (EGLO), har spelat ihop länge. Redan 2009 drog bandmedlemmen Alice Samoilova och Sylvester Schlegel från The Ark igång en klubb på Debaser i Malmö och samlade ett gäng musikervänner till ett husband. Förutom Magnus Sveningsson tillkom också The Ark-trummisen Jens Andersson och en hel handfull duktiga jazzmusiker och sångare från staden.

Magnus Sveningsson beskriver gruppen som bra mix av skolade musiker och garagebandsmusiker, det vill säga "sådana som läser noter, och sådana som inte gör det". Själv tillhör han den senare gruppen och gör sitt bästa för att bidra till ett sound som inte blir allt för "duktigt".

Efter klubbspelningarna tog bandet en paus, men 2017 återuppstod det igen under det nya namnet Green Soul. Helt problemfritt har det inte varit att hålla ihop en grupp på tio musiker. Inspelningen av det nya albumet tog nästan 1,5 år.

– Vi är alla över 40 och har familjer och jobb. Flera är musiklärare. Det är inte lätt att samla oss alla på en gång. Pär Moberg, som har tagit initiativ till projektet, har slitit sitt hår många gånger.

Magnus Sveningsson är född i Habo. Under uppväxten flyttade familjen vidare till Bankeryd och därefter till Jönköping. Numera återvänder han mest till hemorten för att hälsa på sin pappa och sin bror.

När han blickar tillbaka på sin uppväxttid skulle han önska att det hade funnits en musikscen som Mejeriet i Lund, där mindre band kunde spela.

Intresset för musik utvecklades istället i Per-Magnus Söders skivbutik i Rosengallerian. Dit åkte han med buss för att botanisera bland skivorna från England och USA. Han lyssnade på The Smiths, The Stone Roses och The Charlatans.

På Tilt Records helgjobbade Peter Svensson som han senare skulle komma att bilda The Cardigans med. De blev snabbt vänner och diskuterade musik och sådant som de hade läst i musiktidningarna, där 90-talets mäktiga musikkritiker skrev.

– Det var lättare på den tiden. Det som Andres Lokko skrev var rätt, skrattar Magnus Sveningsson.

Vännerna, som skulle bli The Cardigans, började repa i Bengt Lagerbergs familjs källare. På vintern var det så kallt att de fick värma händerna på vattenrören i taket.

De var ett garageband, även om musiken var mycket vänare än den brittiska indiemusik som Magnus Sveningsson lyssnade på.

Det som skilde medlemmarna i The Cardigans från andra var kanske att de var ovanligt målmedvetna. En DN-reporter, som kom ner till Jönköping för att intervjua dem i deras hemstad inför det första skivsläppet, imponerades av de coola och världsvana ungdomarna som tycktes veta exakt vad de ville åstadkomma.

– Vårt självförtroende var nog som störst då. Vi var popnördar i en stad, där det inte fanns någon popkultur.

Var självförtroendet kom ifrån kan Magnus Sveningsson inte riktigt förklara. Det fanns inte direkt några förebilder i form av andra Jönköpingsbor som hade blivit världsstjärnor. Ja, förutom Agnetha Fältskog då.

– Samtidigt är det ett faktum att många framgångsrika band kommer från små hålor. Man ska inte underskatta tristess som en drivkraft. Tänk så långt vi kunde cykla för att få träffas.

1994 lämnade hela gänget Jönköping för en ny tillvaro i Malmö. Idag bor fyra av fem av medlemmar kvar i staden, varav tre i samma trappuppgång.

– Det är praktiskt för dem. De kan dela taxi och vara barnvakt åt varandras barn, säger Magnus Sveningsson – som har en egen trappuppgång.

Trots några förändringar är The Cardigans fortfarande ett aktivt band. Enligt Magnus Sveningsson väljer de numera bort mycket av det tråkiga med popstjärnelivet och satsar enbart på några större festivalspelningar och konserter varje sommar. Det skulle de ha gjort i år också om inte pandemin hade stoppat all publik.

– Konserterna är bra för oss, ekonomiskt sett, och jag tycker också att vi kan göra det med värdighet. Vi har ett ganska stort låtmaterial att utgå ifrån. Publiken vi möter är den som har vuxit upp med oss.

Ändå erkänner han att det inte alltid är lika roligt att spela gamla hits. Särskilt under "Lovefool" är det vanligt att tankarna vandrar iväg. Fingrar sköter sig automatiskt, medan hjärnan fantiserar om hotellfrukosten nästa morgon.

Men så händer det något – och det är det som är så fantastiskt med konst – plötsligt kan en låt få en helt ny innebörd när den möter sin publik.

Under en spelning i Sankt Petersburg mötte Magnus Sveningsson som vanligt blicken hos fans som stod längst fram. Han märkte att det var gott om HBTQ-personer i publiken och att de älskade musiken.

– "Lovefool" var väldigt viktig för dem, eftersom den symboliserar den kärlek de är förbjudna att visa. Det förändrar min syn på låten. Nu har den blivit politisk. Det var som att vara U2 och spela "Bloody Sunday".

Sedan pandemin började har alla spelningar med The Cardigans ställts in. Magnus Sveningssons tillvaro är ganska lugn. Han lever familjeliv i Malmö och arbetar på en skola. Vid sidan om ägnar han sig åt musiken. Det egna projektet Råå, som han har tre skivor på gång med, och nu skivsläppet med Green Soul.

I framtiden hoppas Magnus Sveningsson att gruppen kan åka runt i skolor och spela för eleverna. Helst på en plats där de kan dansa.

Även om han just nu saknar att spela live, så uppskattar han att pandemin har gett fler utrymme för egna kreativa projekt.

– Jag brukar säga att man inte kan köpa sig lycklig, men man kan skapa sig lycklig.

Green Soul

Green Soul består av Dolores Humovic (sång), Alexandra Hamnede (sång), Alice Samoilova (sång), Jens Andersson (sång och slagverk), Björn Edqvist (trumpet), Pär Moberg (barytonsax), Mikael Gökinan (gitarr), Magnus Sveningsson (bas), Torbjörn Righard, (tenorsax), Rasmus Svensson (trummor).

Den nya skivan, som också heter "Green Soul", släpptes den 23 april.