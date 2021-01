Många benbrott i halkan – trycket på sjukvården ökar: ”Ligger på en maxnivå”

På Länssjukhuset Ryhov är man medveten om att det brukar bli ett ökat tryck på ortopedkliniken när halkan slår till under vinterhalvåret. I år blir det lite speciellt eftersom trycket på sjukhuset är särskilt stort på grund av coronapandemin.

– Vi brukar vara beredda på att det kan komma in många skadade kopplat till halkan. Oftast har folk en vetskap om när det är halt ute, men ibland kan halkan slå till plötsligt. Vi har ett system då vi alltid kan anpassa oss till extrakapacitet genom att växla över från planerad vård till akut vård. Nu har man redan gjort det på grund av pandemin och har därmed inte samma kapacitet att växla över till, berättar Jens Christian Larsen på ortopedkliniken.

Vi klarar det, men det kräver lite andra lösningar än vad vi är vana vid

Han tycker att kliniken har klarat av antalet operationer bra trots halkan.

– Det var även en halkperiod tidigare i vinter som jag tycker att vi redde ut bra. Vi klarar det, men det kräver lite andra lösningar än vad vi är vana vid, säger Jens Christian Larsen.

Trots pandemin så har sjukhuset valt att ha kvar prioriteringen av akuta operationer. Nu under vinterhalvåret kommer det in en del halkolyckor samtidigt som andra typer av operationer inte blir lika vanliga.

– När det kommer in extra många operationer på grund av halkan får vi kanske hålla på längre på eftermiddagen. Om patienten kommer in en helg kanske man kan ta hand om det mest akuta och vänta med det som inte är lika akut tills det är vardag. Även om vi ligger på en ansträngd nivå så är det inte så att vi inte klarar av situationen, förklarar Jens Christian Larsen.

De senaste två dagarna upplever han att det blivit många operationer på ortopedkliniken. Under lördagen genomfördes fyra operationer. I dessa siffror ingick även operationer som inte var kopplade till specifikt halkan. Under söndagen var motsvarande siffra fem och dagtid under måndagen genomfördes åtta operationer. Under tisdagen fanns det tio planerade operationer.

– Det är oklart om alla blir av i dag. Att hålla sig runt åtta operationer på en dag är vad vi normalt klarar av. Det är ju inte bara operationer kopplade till halkan vi måste genomföra, utan det kan vara mycket annat också. Om det kommer in fler operationer än så här blir det svårt och vi får hitta lösningar på andra sjukhus, säger Jens Christian Larsen.

Det gäller att man funderar över vilka risker man tar

Mellan klockan 07.00 under måndagen fram till och med 07.00 under tisdagen var det 49 besök på akutortopeden. Motsvarande tidpunkt i förra veckan låg siffran på 27 besök.

– Det är en dubblering av besök, konstaterar Jens Christian Larsen.

Han uppmanar allmänheten att vara extra riskmedveten när det är halt ute. Han upplever att många äldre är duktiga på att förebygga halkolyckor.

– Om man vet att man har lite dålig balans så är det extra riskabelt att ge sig ut i halkan. Då är det bra att använda stöd eller broddar, eller låta bli att gå ut, säger Jens Christian Larsen.

Alla olyckor är inte kopplade till att någon äldre person halkat på isen. Många skadar sig också när de åker pulka, skridskor eller skidor.

– En tredjedel av de vi röntgat nu är kopplat till just detta. Det gäller att man funderar över vilka risker man tar när man är ute och inte glömma bort att man kan skada sig, säger Jens Christian Larsen.