Mardröm för Alnefelt – blev utbytt när USA körde över Sverige

Totalt ett insläppt mål på två matcher var Hugo Alnefelts facit efter mötena med Tjeckien och Österrike. Därefter fick Jesper Wallstedt chansen i målet när Ryssland besegrade Sverige efter förlängning.

I sista gruppspelsmatchen mot USA var Alnefelt tillbaka mellan stolparna och HV-målvakten fick en mardrömsstart.

Redan efter mindre än en minuts spel styrde Alnefelt ner pucken i ena sarghörnet och var inte alls beredd när Drew Helleson från bakom förlängd mållinje slängde in pucken mot mål och via Alnefelts benskydd styrdes den in till 1–0 för USA.

Trevor Zegras hittade sedan luckan vid Alnefelst främre kryss fram till 2–0.

Andra perioden fortsatte i samma stil. USA gjorde både 3–0 och sedan även 4–0 direkt efter att Victor Söderström hade missat en straff och därefter fick Alnefelt lämna plats mellan stolparna för Jesper Wallstedt.

Wallstedt höll nollan men det hjälpte föga eftersom Sverige inte mäktade med att göra något mål framåt.

4–0 till USA innebär att Sverige slutar trea i gruppen och nu väntar kvartsfinal mot Finland på lördag kväll.