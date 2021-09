Märker av ”skolstartseffekten” – högt tryck i Jönköping på att testa sig för covid – här är vårdcentralernas lösning

I samhället märks nu att det är förkylningstider. Vårdcentralerna ser en ökad efterfrågan på att få testa sig för covid-19 och man ser en tydlig skolstartseffekt. Många unga har träffats igen efter lov och ledigheter och då ökar också förkylningarna.

– Vi ser en ökad efterfrågan på att få testa sig för covid. Det ökar dag för dag nu. Om du går in via Bra Liv nära appen och ser att provtagningstiderna är slut är det bara att vänta en stund och sedan gå in och kolla igen. Vi är följsamma och ökar på tiderna efter hand. Ibland kan det vara att vi inte hunnit med att lägga in fler tider, säger Lotta Larsdotter.

De senaste två veckorna har vårdcentralerna märkt ett hög efterfrågan på covidtest, vilket har gjort att man nu även erbjuder drop in-testning på vissa håll i länet, exempelvis på Råslätt och i Gislaved. Intresset upplevs ha varit stort.

Det finns alltså flera sätt att få testa sig för den som har förkylningssymtom nu.

– Ha koll på din vårdcentral på Facebook eller gå in i Bra Liv nära-appen. I sista hand kan du även ringa till din vårdcentral. Vi har god kapacitet för den som vill testa sig och det är inte alls som det var förra året då det under en period i hela landet var slut på en vätska som är nödvändig för att kunna analysera proverna. Det kan vara lite stökigt att hitta tider, men det är bara att titta igen eller att man vänder sig till en annan vårdcentral, säger Lotta Larsdotter.

Hon säger att självprovtagningskitten är till stor hjälp för vårdcentralerna. Alla som får ett negativt svar på covidtestet kan själv gå in och ta del av svaret via 1177 på nätet. Alla som testas positivt kontaktas.

Den ökade efterfrågan på att få covidtestas beror alltså främst på att det är förkylningstider och inte på en ökning av covidfall?

– Flera har symtom på luftvägsinfektion, men vi ser också en liten ökning av covid. Jag skulle inte riktigt kalla det för en fjärde våg, men det är en ökning även om vi nu inte ser så många covidpatienter som hamnar på sjukhus, säger Lotta Larsdotter.

Under måndagen vårdades fem covidpatienter på sjukhus och ingen var i behov av intensivvård. Personerna som just nu testas positivt för covid-19 uppges vara främst unga, ovaccinerade personer.

Många testas också för att de är så kallade närkontakter till någon som smittats av covid. Det har varit flera utbrott i olika skolklasser, men även personer som smittats på konfirmationsläger och idrottsläger. Det innebär att antalet som behöver testa sig ökar snabbt.

– Skolsköterskorna hjälper oss vid smittspårningen. De vet exempelvis om vi behöver testa alla 25 elever i en klass om någon är smittad eller om dessa personer kanske bara varit nära ett visst antal elever, berättar Lotta Larsdotter.

Det finns fortfarande många under 29 år som är ovaccinerade, vilket gör att covid kan finnas kvar i samhället. Många 16-17-åringar har inte heller hunnit få två doser av vaccinet än.

– Vi har mycket vaccin nu under denna och nästa vecka. Det gör att du kan få din andra dos tidigare även om du har en tid bokad till senare, så länge det har gått fyra-fem veckor. Vi vill att många ska bli vaccinerade snabbt, fortsätter Lotta Larsdotter.

Är det främst yngre som har symptom och testar sig nu? Eller smittar de även andra familjemedlemmar?

– Så är det förstås och handlar det om covid har de ovaccinerade inget skydd alls. Men även om du är vaccinerad och får symptom så ska du förstås testa dig, säger Lotta Larsdotter.

Du kan få covid-19 igen men det är sällsynt och oftast inte med allvarlig sjukdom som följd.

Hon uppmanar till att fortsätta hålla avstånd, ha god handhygien, provta sig vid symptom och för den som är 16 år och äldre att ta vaccinet om man inte redan gjort det.

– Lösningen att komma ur pandemin är att alla tar sitt ansvar och vaccinerar sig, säger Lotta Larsdotter.

Under tisdagen förväntas alla invånare i Jönköpings län få ett sms av regionen där budskapet är att vaccinera sig.