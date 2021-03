Mastec vill utvidga och bygga ny logistikbyggnad i Skillingaryd

Den politiska avsparken för Mastecs byggplaner skedde i kommunstyrelsens arbetsutskott, som under onsdagen gav ett positivt planbesked.

– Vi undersöker vilka möjligheter det finns för oss att växa. Genom de här åtgärderna utökar vi våra möjligheter att antingen använda lokalerna själva, hyra ut dem eller sälja fastigheten, säger Sten Carlsson på Mastec Fastigheter.

I dag har Mastec sitt huvudkontor i Huskvarna. Men det var i Skillingaryd som det grundades 1985, av familjen Carlsson. Då handlade det mycket om möbler i företaget Swedform, samtidigt som en metallbearbetande del av företaget kom att gå allt bättre. Denna såldes i början av 2000-talet till ett amerikanskt företag, som senare kom att bli Flextronics. Och som snart drogs med i it-kraschen. Stora delar av de rymliga lokalerna i Skillingaryd tömdes på verksamhet.

Enligt Mastecs hemsida har man i dag sex olika hyresgäster i lokalerna. Däribland finns Remida och gymet Para ti. En stor hyresgäst, Miba, gick nyligen i konkurs.

Hyresgästerna till trots, stora delar av lokalerna har stått tomma – som ett stort parkeringsgarage. När One Partner Group under en begränsad tid hyrde in sig på ett av planen i höstas gick det, utan problem, att få igång en tillverkning med 300 anställa.

Nu vill Mastec prova möjligheterna att bygga högre än den nuvarande detaljplanen anger. Detta ökar möjligheterna för att byggnaden ska komma till användning. En liknande process pågår på Götafors industriområde i Vaggeryd, där ägaren vill ha klartecken för byggnader på 16 meters höjd istället för dagens 12. I Skillingaryd kan det handla om att gå från en nuvarande maxhöjd på 8 meter till 15.

Företaget vill också bebygga resterande del av tomten Lägret 1:10.

– Det innebär att vi skulle komma att bygga ända ner mot avtagsvägen till Klevshult. Beroende på hur vi bygger, räknar vi med att klara kravet på parkeringsplatser, säger Sten Carlsson.

Dagens positiva planbesked innebär att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för den aktuella fastigheten, som sträcker sig ända från rondellen vid Västra lägret ner till avtagsvägen till Klevshult. Det är en smal tomt som går från 90 meters bredd i norr till 70 meter i söder. Längden är däremot hela 600 meter.

Hur lång tid räknar du med att processen kommer att ta, förutsatt att kommunen ger klartecken.

– Kanske uppåt ett år. Sedan utesluter vi inte att det kan komma att gå fort, säger Sten Carlsson.

I underlaget för planbeskedet noteras att kravet på parkeringsplatser kan behöva undersökas ytterligare och att frågan bör lösas inom fastigheten. Om möjligt bör också möjligheter till avrinning vid skyfall anordnas. Kommunen noterar också att grannen Försvarsmakten är en berörd part, som bör kontaktas.