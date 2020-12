Mats förtrollar med sin fotokonst: ”Jag tävlar mot mig själv”

Tolv böcker ser alltså ut att bli 13:e för mångfaldigt prisade Jönköpingsfotografen.

– Jag tävlar mot mig själv, berättar han.

Det är långt ifrån den första gången Mats Andersson får belöning för sina sagolika bilder från när och fjärran. Men det här är den klart största; 450 000 får han från Sveriges Författarfond, resten från Konstnärsnämnden.

– Överväldigande givetvis, jublar Mats och bjuder in i stugvärmen i Bashult strax söder om Jönköping.

Väggarna pryds av både färgstark konst och svartvita magiska ögonblick fångade av förebilder som Anders Petersen, Christer Strömholm och Arno Rafael Minkkinen.

Jag fotade John Bauer-troll i skogen.

Frågan är vad husherren har på tapeten härnäst? Vet han själv vad han ska skapa för alla pengar? Går det att hitta ledtrådar i hemmet, i det förflutna?

Sin första bok gav han ut 2009, Årstiderna. Fotokarriären kunde dock ha tagit fart långt tidigare, men tekniken var emot honom.

– Jag fotade John Bauer-troll i skogen redan i slutet på 80-talet, analogt, men jag la det på is när jag inte fick till bilderna som jag hade tänkt dem i huvudet. När sen de digitala kamerorna kom som var bra så började jag ta abstrakta bilder, jag började hitta fram till hur jag skulle göra för att få rätt känsla.

Men jag är lyckligt lottad.

I stället byggde Mats Andersson upp reklambyrån Concret under 90-talet. En firma han fortfarande driver på heltid, sedan 20-talet år tillbaka ihop med kompanjonen David Söderlind. Men det är den stora hobbyn som gjort hans namn känt i vida fotokretsar; ett fritidsintresse som många anhängare undrar hur han hinner med.

– Flera av böckerna har kostat mig i runda svängar 300 000 kronor plus all tid, men jag är lyckligt lottad, jag behöver inte sälja in bilder för att försörja mig som en del proffs tvingas göra, den biten är tryggad. Det gör i sin tur att jag får plåta och skapa det jag själv finner värdefullt. Visst, jag skulle kunna leva på försäljning, workshops och föreläsningar, men jag har ett behov av att få gå till ett arbete också, det är lagspelaren i mig.

Jag var egentligen alltid den lugne i familjen.

Arbetsnarkomanen är en del av Mats Andersson, men det är framförallt den nyfikne pionjären som driver honom framåt; fullt schema, fysiska som mentala utmaningar, gå på djupet, ibland på gränsen…

– Jag var egentligen alltid den lugne i familjen när jag var liten, det var storebror Stefan som var den smågalne buspojken. Däremot så var jag inte sen att haka på när vi blev äldre, garvar Mats så hunden Orvar flyger upp med ett skall.

Bröderna Andersson nöjde sig inte med ett vilt uteliv, de ville längre än så, naturkrafterna skulle utforskas på riktgt allvar. Gärna på hemmaplan, i och runt sin kära Vätterbygd.

Roligast var att undersöka vraket Eric Nordevall.

– Jag älskar naturen runt Jönköping, men när jag inte kunde göra mig rättvisa med kameran i skogen testade jag och brorsan dykning, och då nöjde vi oss inte med regelrätta dyk, utan vi gick ner med tuber på upp till 65 meters djup utanför Hästholmen, vi blev rent berusade där nere. Sen blev vi ju förstås uteslutna ur dykarklubben när de fick se våra loggböcker, säger Mats och ler buspojkens leende.

– Roligast var att undersöka vraket Eric Nordevall utanför Vadstena på 45 meter. Men klart det 3 000 år gamla svärdet jag hittade utanför Oset i Huskvarna slog det mesta. Det blev tv-reportage och hela rubbet. Tråkigt nog har det hamnat i ett förråd på museet.

Det hade vi inte certifikat för.

Nästa ”pojkstreck” blev skärmflygning och närmast till hands för Anderssonskans grabbar låg Huskvarnaberget.

– Vi gick en kurs, sen tyckte vi att det var dags att kasta oss ut över Brunstorp. Det hade vi inte certifikat för, men hangvinden från Vättern kunde bjuda på en otrolig tur, så det gjorde vi… vi kunde landa vid badet precis intill vår tomt.

Den digitala revolutionen låg fortfarande en bit in i framtiden, äventyret lockade mer än lugnet utanför familjens trygga hägn, vilket mot slutet av 90-talet skulle innefatta fru och son. Nu blev han biten av hästkrafter.

– Plötsligt var det roadracing som gällde, jag tror jag var runt och testade alla banor i Sverige under några år, på de värsta hojarna. Det rörde sig om hastigheter på 290 knyck, full gas.

Efter millenieskiftet tog skaparlusten fart igen. Mats sökte allt oftare sig ut i det fria, allt medan tekniken nu gjorde det möjligt för honom att bildsätta sina tankar, som vid det här laget hade börjat förmörkas av ett krisande äktenskap. I grund och botten pratar vi kanske om samma kick, samma verklighetsflykt.

Tiotalet år senare döpte han sin elfte bok ”Nature Diary”, vilken var en enda lång illustration av ett vilset hjärta på rymmen. En bilderdagbok som också blev temat för hans föreläsningar under en period. I dag beskriver Mats den inre turbulensen mer tidlöst.

– Lugnet i naturen är egentligen när man går och inget händer. Eller när man sitter och väntar på rätt ljus för en landskapsbild. Det ger en inre frid. Eller så kan man sitta flera timmar i ett gömsle och vänta. Inget händer. Inget händer. Timmarna går. Så plötsligt hör man något. Lugn förbyts till spänning och pulsen går upp. Och där kommer mårdhunden traskandes (Finland) utan vetskapen att jag sitter där gömd. Och så går den precis till den platsen man drömt om - klick!

Ja, man är faktiskt lite rädd.

Orvar har landat med nosen på bordet ett par decimeter från kakfatet med lussekatter. Husse märker inte av faran och fortsätter:

– Det ger ett rus. En kick. Blir ju lite som en jakt, fast i stället för att skjuta så gör man en bild. Lite samma känsla med dykningen, mc:n, flygningen. Att stå där på stupkanten innan start och vänta på att vinden ska bli precis rätt för att kunna dra upp skärmen… då har man hög puls. Ja, man är faktiskt lite rädd. Att sen lyckas med starten och flyga ut från berget är en underbar känsla. Varje gång man landande efter ett långt flyg på den svåra och trånga landningen utan att skada sig gav det där ruset. Man skrek rakt ut… yes! Samma sak i skogen… där satt bilden!

Jag var den förste filmmakarna kontaktade.

2011 kom Mats ut med hela två böcker, ”John Bauers skogar” (tillsammans med David Söderlind) och ”Djur. 66 bilder” (nominerad till Svenska Fotobokspriset), som gjorde att han började uppmärksammas internationellt.

Men året blev också omtumlande på ett negativt plan när Mullsjöfotografen Terje Hellesö avslöjades ha manipulerat med prisbelönta bilder på lodjur och mårdhund. Samme man som Mats haft som kursledare. De har också det gemensamma att de utsetts till ”Årets naturfotograf” (Terje fråntogs priset), men Mats lyser med sin frånvaro i den aktuella SVT-dokumentären ”Terje – fotografen, lögnen och sanningen”.

– Jag var den förste filmmakarna kontaktade, men jag valde att inte medverka för att jag misstänkte att hela sanningen inte skulle komma fram.

Än i dag får jag höra skämt om Mullsjö.

Hur vill du beskriva skadan som Terje-historien orsakade?

– Det märkes ofta när man föreläste, visade jag till exempel en bild på en mårdhund så fick man alltid kommentarer om jag fotat den i Mullsjö. Eller om bilden var äkta. Så jag började mina föreläsningar under många år med att säga att det som finns i mina bilder det har funnits framför kameran i fotograferingsögonblicket. Än i dag får jag höra skämt om Mullsjö och fake-fotona på lo, grävling och mårdhund.

Mats funderar som bäst medan han låter Orvar komma upp i soffan för en spontan fotosession. Husses sura min suddas ut, varpå han understryker:

– Jag fotograferar dessutom i färg och så klart i RAW-format, vilket betyder att det finns ett negativ som inte går manipulera. Att bara fotografera i ”jpg” med en modern kamera är ju helt förkastligt. Ska man dessutom tävla internationellt så krävs det att du kan skicka in ett negativ för att visa att bilden är äkta.

Jag tävlar helst mot mig själv.

Är det det du är: en tävlingsmänniska i verkliga livet?

– Ja, visst är jag det. Mest tävlar jag mot mig själv. Jag har extremt höga krav på mig själv och kan pressa mig väldigt mycket på en träningsrunda här hemma för att slå min egen tid. Lite så är det ju även med fotot.

… och en ensamvarg?

– Jag fungerar mycket bra i grupp. Men jag är en ensamvarg, jag löser helst problem själv. Jag tävlar helst mot mig själv.

Vad blir nästa kick, nästa bokprojekt, blir du någonsin färdig med det nordiska mörkret?

– I dag är Nina min stora kick… och träna inför Ironman, men så tänker jag fortsätta utforska mina vildmarker, Island längtar jag alltid tillbaka till. Jag vårdar mitt svartvita varumärke, det har blivit mitt sätt att fotografera på.

Profilen: Mats Andersson

Född: 1966.

Bor: Bashult.

Familj: Sambon Nina och hunden Orvar.

Utbildning: Konstindustriskolan vid Göteborgs Universitet.

Yrke: Art Director och fotograf.

Utmärkelser: Årets naturfotograf 2016 (Naturvårdsverket), Årets nordiska naturfotograf 2016, vinnare (svart-vitt) VM i naturfoto 2916 (Wildlife Photographer of the Year). Sveriges författarfonds stipendier 2014, 2019, 2020.

Intressen: Fotografering och Triathlon.

Läser: Tyvärr inte mycket för tillfället. Men vid soffan ligger ofta 10-talet konstfotoböcker att inspireras av.

Lyssnar på: Mando Diao, The Last Shadow Puppets. Efter två glas vin: Rainbow, Deep Purple, Yngwie Malmsteen ...

Tittar på: Bonde söker fru :), Vikings, Så mycket bättre, Jakten på en mördare

Förebild: Sally Mann, Anders Petersen, Christer Strömholm.

Drömmer om: Ett vargmöte i Småland hade suttit fint.