Mattias är Årets ledare: ”Det finns en glädje i fotboll”

Bakom utmärkelsen står Smålands FF som varje år utser årets profiler. 2020 finns en av dem i Tenhult och vi träffar Mattias på Kabevallen, som den här morgonen är både vintervit och kall. Betydligt varmare är det inne i det delvis nyrenoverade klubbhuset.

– Det blev bra, konstaterar Mattias och ser ut över serveringen som nu går i svart och vitt precis som klubbemblemet.

I 15 år har han bott i Tenhult. Lärarstudier, huvuddelen på HLK, tog Mattias till Småland men från början kommer han från Eskilstuna.

– Jag är uppvuxen med fotboll och föreningslivet. Spelade basket och amerikansk fotboll också. Och var domare.

Den egna fotbollskarriären, Mattias var målvakt, slutade när han var 20. Den ideella verksamheten däremot sitter fortfarande i ryggmärgen. När äldsta dottern 2012 började i fotbollskola var det därför något av en självklarhet att bli ledare.

I år fyller tjejerna 15 år och Mattias är fortfarande tränare för flickor födda 06-07. Han hoppas att de vill hålla på länge, ta steget upp i damlaget men framför allt få ett livslångt idrottsintresse.

– Just nu är det en tajt trupp som tränar på konstgräset en gång i veckan, säger Mattias och lyfter blicken mot den än så länge vita planen.

Engagemanget i och för Tenhults IF är dock mer än bara det egna laget. Konstgräsplanen, som snart kommer att skottas inför kvällens träningspass, är ett projekt som Mattias varit involverad i.

Anläggningen i Tenhult drivs av föreningen och den saknade länge möjlighet till träning och match på hemmaplan när gräset inte är tillgängligt. En tanke föddes, arbetet för att få till en ny plan inleddes och Mattias hakade på.

Många möten senare, med bidrag från Smålands FF, SISU och Allmänna arvsfonden och ett stort stöd i form av sponsring från företag och privatpersonen, är den nu verklighet.

– Vi kunde gå på konstgräset i november och nu slipper både barnen, ungdomarna och de vuxna spelarna åka till Jönköping eller Huskvarna för att träna.

Mattias har också varit drivkraften bakom Kabecupen, som på bara några år vuxit till att bli en av Sveriges största turneringar för sju-, åtta- och nioåringar.

– Det finns en glädje i fotboll och även små tjejer och killar vill spela match. Det tog vi fasta på.

Premiäråret 2017 deltog 47 lag, året därpå 90 och 2019 178. Förra året fick cupen ställas in på grund av pandemin, men då skulle 200 lag ha medverkat, vilket är maxgränsen.

– Lagen kommer från hela länet och senast var nog 5 000 personer här under cupdagen. Det skapar engagemang, både i föreningen och samhället. Något vi gör tillsammans.

När andra föreningar drar igång arrangemang är syftet ofta ekonomiskt. I Tenhult är det ingen avgift för att få delta, grunden är istället att så ett frö till glädje.

– Det tycker jag är viktigt, säger Mattias, som är spindeln i nätet i arbetet med cupen.

Trots att han varit med i många år nu tycker han fortfarande att det är lika kul. Mattias brinner för det han gör, erkänner att han har lätt att göra mycket och säger att han trivs när det händer något.

Ledarskap genomsyrar även den civila karriären. Efter att ha läst till SO-lärare och arbetat på kommunala skolor var han med när Prolympia öppnade i Jönköping 2002. Mattias blev sedan först biträdande rektor, sedan rektor och han har också haft andra roller på huvudkontoret.

I dag är han koncern-vd och skolchef på Prolympia. Koncernen, som beskriver sig som Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå, har verksamhet på flera orter, men huvudkontoret finns på A6-området i Jönköping.

– Jag har ett stort ansvar och respekt för det. Samtidigt är det inget problem för mig och det stressar inte upp mig. Det är som i föreningslivet, jag ser möjligheterna istället för det negativa. Och tycker det är viktigt att slutföra, säger Mattias som ser sig som en realist med visioner, snarare än en visionär.

Han vill att det ska hända något och att man gör det tillsammans. Det finns alltid nya projekt att ta tag i, både på jobbet och på fritiden. Utmaningen nu, i den 111 år gamla föreningen, är skapa en mer långsiktig organisation.

– Struktur är något som krävs i alla föreningar och kan handla om allt från lathundar till de olika lagens ansvarsområde, säger Årets ledare som dessutom – som många andra Tenhultare – hoppas på att Kabecupen kan genomföras igen och så ett frö till ännu mer glädje.

Profilen: Mattias Fejes

Ålder: 43 år.

Bor: Tenhult.

Gör: Koncern-vd och skolchef på Prolympia.

Familj: Fru och tre döttrar, 15, 12 och 7 år.

Intressen: Ideella föreningslivet och egen träning på Berga träningsstudio, familjen.

Läser: Rapporter och facklitteratur.

Lyssnar på: Blandat, när han lagar mat Lars Winnerbäck.

Tittar på: Serier.

Favoritmat: Pasta bolognese.

Motto: Tillsammans.

Årets profiler 2020:

Herrspelare: Isak Magnusson, Kalmar FF. Damspelare: Signe Holt Andersen, Växjö DFF. Ungdomsförening: Mullsjö IF. Manliga ledare: Mattias Fejes, Tenhults IF. Kvinnliga ledare: Åsa Sjöstrand, IF Eksjö Fotboll. Domare: Jovan Krsmanovic, Jönköping. Domartalang: Lars Öst, Bodafors.