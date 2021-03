Matvändningen för Habos barn och äldre – politikerna gör kovändning och öronmärker över en halv miljon

Under onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen initierade majoriteten, M, C, KD och L, ett extra ärende om kostenhetens budget. Anledningen var den tuffa besparing som politikerna fattade beslut om för att kunna finansiera kommunens satsning på att öppna en förskola, skola och idrottshall i Kärnekulla. Besparingen har visat sig drabba kostenheten extra hårt. För att klara budgeten tvingades kostenheten budgetera för att köpa in andra livsmedel, dra ned på personal och i förlängningen ändra menyn för förskolor, skolor och äldreomsorgen.

En enig kommunstyrelse fattade därför beslut om att öronmärka 700 000 kronor i tillskott till kostenheten. Pengarna kommer från 2020 års resultat.

— De extra resurserna är öronmärkta att gå till hyreshöjningen på centralköket och för att täcka upp för de ökade livsmedelskostnaderna, säger Susanne Wahlström (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Anledningen till beslutet är att säkerställa att kostenheten ska kunna inhandla livsmedel som håller samma kvalité som föregående år.

— Habo kost har under flera år varit utnämnda för sin goda kosthållning och den goda mat de serverar, inte minst på äldreboendet Kärrsgårdens restaurang Kärrsliljan. Vi vill ge dem möjlighet att kunna fortsätta göra det.

Susanne Wahlström menar att kostenheten har drabbats hårt av besparingen eftersom politikerna inte kalkylerade med den stora hyreshöjning som ombyggnaden av centralköket inneburit i budgeten 2021.

— Det var viktigt för oss politiskt att säkra upp att de inte går med ett underskott på grund av att man byggt ut centralköket. Vi tog beslutet att bygga om centralköket för att det skulle vara bättre för Habo kost, men då ska de inte heller drabbas negativt av den här hyreshöjningen som det innebär.

Det finns andra delar i kostenheten som fortsatt kommer att beröras av politikernas besparingar. Till exempel har kostenheten dragit ner på en halvtjänst på centralköket. Kostenheten kommer inte kunna återanställa personen på heltid, dock hoppas Susanne Wahlström att ombyggnaden av centralköket innebär en effektivisering som möjliggör att de klarar sig på mindre personal.

— Förhoppningen är att den här ombyggnationen och renoveringen av centralköket kommer att innebära en bättre arbetsmiljö som möjliggör att de kan använda de resurser de har på ett bättre sätt.