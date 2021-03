Med glöd och passion driver han sitt ölbryggeri framåt: ”Vi har överlevt pandemin tack vare folköl och kontakter”

I förra veckans Stafetten intervjuade vi Thomas Dalkvist som lämnade över stafettpinnen till bryggeriägaren och mångsysslaren Åke Svensson med följande motivering:

Åke är en idog person som jobbar hårt med att förse Jönköpingsborna med lokalproducerat öl.

Åke Svensson möter oss i den röda ladugårdsbyggnadens entré och hälsar med att göra ”kycklingvingen”. Med ett stort leende leder han in oss i det gamla mjölkrummet, bland olika kokkärl och maskiner, där en lukt av malt har lagt sig. Det är alltså här som vatten blir till öl med hjälp av malt, humle, jäst och olika smaksättningar.

– Här kan jag vara från sju på morgonen till tre på natten när det är bryggningsdags, säger Åke och lyfter varsamt på locket till ett av kärlen.

Ölen håller på att sakta rinna in i behållaren genom en klarblå slang, med ett dovt och behagligt ljud.

Åke Svensson föddes in i en bondfamilj strax utanför Österbymo. Tragedin slog till när Åke var fyra år gammal, då hans far gick bort efter en tids sjukdom. Mamman beslutade sig för att bo kvar och på egen hand driva gården. Det var slitsamt och tufft, och till slut sa både kroppen och orken ifrån. Åke och mamman flyttade in i en liten etta i Eksjö – dit även hans mormor kom att flytta efter morfaderns bortgång. Livet i den lilla enrumslägenheten var ansträngande, men Åke beskriver hur de båda kvinnorna hanterade situationen fantastiskt bra, och hur han fick med sig en livsåskådning som är positiv, driven och framåtlutad.

– Jag fick mycket inspiration och glädje från dem. De har båda fått slita hårt, och det sitter nog i, säger Åke, och i många av hans berättelser och anekdoter lyser arvet från mamma och mormor igenom starkt och passionerat.

Åke berättar med entusiasm om bland annat sitt mångåriga engagemang i Hagadagarna som han var med och startade; om hur hela Ljungarum har fått sig ett lyft tack vare det årliga fotbollsevenemanget. Man kan ana en stolthet i rösten när han beskriver hur evenemanget växte från första årets 16 anmälda lag till som mest 160 lag. Han är noga med att lyfta fram olika namn och grupper för att inte ta åt sig äran för Hagadagarnas succé – Åke är en genuint ödmjuk man med många idéer.

— Jag tänker på var vi vill vara - och så tar vi oss dit. Och enligt mig finns det inga problem, bara hinder längs vägen. Ett hinder kan man hoppa över; det är mycket enklare att tänka så, säger Åke. Det är något väldigt självklart och äkta i Åke Svenssons sätt att resonera kring livet och framgång - det här är en person som tydligt drivs av optimism.

Sedan 2014 driver Åke mikrobryggeriet Wetterstadens bryggeri med lokaler strax utanför Hok. Åkes mångåriga parhäst, Mikael Abdellah, har nyligen valt att lämna sitt uppdrag som ägare, och därmed är Åke numera ensam ägare. All produktion sker i det egna bryggeriet och är som vilket hantverk som helst, och stoltheten lyser återigen i både rösten och ögonen när Åke beskriver sitt bryggeri.

Den blev gudomlig, men vi lyckades aldrig att göra om den vinsatsen, det blev aldrig lika gott.

— Allt började med björksavsvin, skrattar Åke till, och fortsätter:

— När jag träffade Micke, pratade han om att han hade bryggt öl hemma, men vi gjorde istället en vinsats på björksav tillsammans. Den blev gudomlig, men vi lyckades aldrig att göra om den vinsatsen, det blev aldrig lika gott. Så det var bakgrunden egentligen: tanken var att göra björksavsvin, men så blev det öl istället.

Till en början bryggde männen i Åkes och hustrun Annelis kök. Lukten av den hemmakokta ölen var så stark och frän att det inte gick att fortsätta brygga hemma i köket, så de började leta efter andra lokaler. På Blocket fanns en annons om en gammal men renoverad ladugård utanför Hok. Mikael, som kommer från trakten, kände mycket väl till stället, och de slog till.

Miljötänket är starkt i allt arbete. Värme som produceras tas vara på, kylprocessen har effektiviserats, en ny plattvärmeväxlare är installerad som ska minska vattenförbrukningen på ett bra sätt och för att kunna kyla med vatten från en damm, för att nämna några exempel. Det finns mycket som man tänker på för att utveckla verksamheten - och Mikael är fortfarande med och hjälper till.

— Micke är en fantastisk tekniker. Han är magisk, så istället för att vi skulle köpa all utrustning har han i stort sett byggt allting med importerade delar. Vi byggde exempelvis en vattenreningsanläggning, kokkärl, flaskningsmaskin och kapsylering; allt är byggt från smådelar egentligen. Vi har även köpt en hel del från svenska småföretag och satt ihop själva. Vi har haft mycket kompisar som har hjälpt till med olika saker, både Mikael och jag har väldigt mycket kontakter, säger Åke.

Åke nämner ett engagemang med ensamkommande flyktingar i förbifarten: att sätta ihop ett fotbollslag för ensamkommande ungdomar. Det fanns ett behov och Åke såg till att uppfylla det. Tillsammans med andra, självklart, det här är han noga med att poängtera - det är med hjälp av andra vi blir starka. Historien om de ensamkommande och fotbollen kan faktiskt vara det som är kärnan i Åke Svensson: en godhet, ett samhälleligt driv, förpackat i en påtaglig ödmjukhet. Laget är fortfarande aktivt - IF Haga Inter.

I veckan nådde Wetterstrandens bryggeri en milstolpe - deras ölsort Skurugata Lager släpptes på Systembolaget. Efter sex år i bryggeribranschen finns de numera på hyllan på tre lokala Systembolag: på Asecs, Atollen och i Huskvarna. Enligt Åke var det en mäktig känsla att gå in på Systembolaget och köpa ett par av de självtillverkade ölen.

Det har varit en lång resa för att komma hit, men vi har fått mycket hjälp på vägen.

Åke visar in oss i bryggeriets jäsrum. Temperaturen är behaglig, och längs med väggen står några backar med flaskor. Åke tar upp en flaska och väger den i handen.

— Det har varit en lång resa för att komma hit, men vi har fått mycket hjälp på vägen. I april släpps vår nästa öl på Systembolaget, berättar Åke och visar upp den vackra, bruna glasflaskan där etiketten pryds av ett naturmotiv.

Utöver släppet på Systembolaget har bryggeriet nått även andra framgångar under coronatiden. Charkeriet i Huskvarna, Ravelsmarks gård och Kajen23 har beställt sina egna ölsorter under 2020 - det har gjort att produktionen ökade tre gånger under 2020 jämfört med 2019.

— Det var folkölen och kontakterna, att man tjatade med folk, som gjorde att man överlevde, säger Åke med ett brett leende. Han tillägger att han är på väg att släppa en till öl, till ännu en restaurang, samt en glutenfri öl bryggd på durra. Durra - eller sorghum som det också kallas - är en naturligt glutenfri råvara. Det är mycket som är på gång på bryggeriet.

I torsdags släppte bryggeriet även sin traditionsenliga öl vid namn Fössta tossdan i mass - 160 flaskor till några restauranger i området var årets saldo inför Smålands inofficiella nationaldag. Det lokalproducerade står Åke varmt om hjärtat. Han berättar ännu en historia, nämner ännu en person; en man han kom i kontakt med via Hagadagarna, en humleodlare från Bymarken. Det ledde till ölsorten Bymarken Bitter. Även sorten som nu säljs på Systembolaget är bryggd på svensk, ekologisk humle.

— Det är väl något vi brinner för att ha mer, även om den svenska humlen är två eller tre gånger dyrare än amerikansk eller slovensk humle. Men det är ju så fantastiskt roligt när man har en humle som är ifrån Bymarken som man kan nyttja, säger Åke och häller ut några humlepellets ur en aluminiumpåse för att visa upp dem.

Jag är en entreprenör ut i fingerspetsarna: det är kul att bygga upp någonting nytt.

Vad är det då som driver Åke framåt i de olika projekten han är delaktig i, och i det fartfyllda privatlivet - då han, utöver allt annat, håller på att ta jägarexamen med sin son? Han funderar en stund.

— Jag är entreprenör ut i fingerspetsarna: det är kul att bygga upp någonting nytt, säger Åke medan han desinficerar några redskap.

Sover du aldrig?

— Jodå, jag sover mellan 22.15 och 06.30 varje dag - ja, när jag inte står här på nätterna då. Jag var faktiskt nära att gå in i väggen för 20 år sedan, och lärde mig då fyra saker att hålla reda på för att hålla mig undan väggen, säger Åke och rättar till både glasögonen och hållningen.

För det första ska man inte dricka alkohol före läggdags, annars kan man inte somna. För det andra dricker Åke aldrig kaffe - det blir han alldeles för pigg av. Sedan gäller det att ha fasta sovtider - Åke lägger sig kl 22.15 varje kväll.

— Det sista är att om man inte kan somna så ska man gå upp och göra det tråkigaste man vet. Jag hade ett tag Sveriges renaste toalett av den anledningen, skrattar Åke.

Att snudda vid den berömda väggen har lämnat spår i Åke Svensson, men han har sin skaparglädje och sin passion kvar. I bryggeriarbetet är det många delar som ger honom tillfredställelse. Han slevar upp nybryggt öl med ett decilitermått, häller över det i ett glasrör och betraktar färgen mot ljuset.

— Det är nog själva skapandet, entreprenörskapet. Nya smaker, nya spännande grejer; att kunna ta den här malten från början och dofta på den, krossa den. Att tillsätta massa spännande humlesorter, diskutera jäststammar - och så får man en produkt som man känner är rolig, den är trevlig, det blir som man har tänkt sig, beskriver Åke och doppar ner en mätare i ölen. Åke har stenkoll på sitt hantverk.

Namn: Åke Svensson

Ålder: 54

Familj: Min kära hustru Anneli och våra barn Louise, 24, och Johan, 23

Bor: Jönköping, Ljungarum

Yrke: Regionchef på Metria och entreprenör och bryggare

Lyssnar helst på: Rock och punk från 70- och 80-talet.

Läser just nu: En bok om jakt för att ta jägarexamen

Drömmer om: Ett friskt och gott liv för familjen

Till nästa veckas Stafetten nominerar Åke Svensson: Fredrik och Susanna Lundberg på Ravelsmarks gård, för deras arbete att lyfta fram lokala produkter bland annat i sin gårdsbutik.