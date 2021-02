Moderat invald med hjälp av Vänsterpartiet – två moderata ledamöter lade ner sina röster

Efter att Tim-nämnden (nämnden för trafik, infrastruktur och miljö) har stått med tomma stolar efter avhoppade moderater under två sammanträden skulle nya ledamöter röstas in igen under regionfullmäktiges sammanträde.

I förhand såg det ut som om allt skulle gå som på räls när Per-Allan Axén skulle röstas in som ny andre vice ordförande i Tim-nämnden. Men i sista minuten begärde SD att få med sin motkandidat Anders Gustafsson istället och det kravet ledde till en sluten omröstning.

Första försöket av omröstningen fick avbrytas eftersom alla kunde se vilka som röstat på vem. Andra omgången gick det vägen och resultatet blev att Per-Allan Axén blev vald till andra vice ordförande i tim-nämnden med siffrorna 14 mot 11.

Man kan säga att han valdes in med hjälp av vänsterpartiet. Utan deras röster hade Moderaterna kunnat förlora den posten.

Mikael Ekwall (V) har inga problem med att berätta att de fyra vänsterpartisterna i regionfullmäktige röstade på moderaten Per-Allan Axén.

– Vi har en muntlig överenskommelse med Moderaterna om att rösta på dem och så får vi lite utbildningsplatser av moderaterna. Så visst kan man säga att vi räddade kvar platsen åt Moderaterna, säger Jimmy Ekström.

Men två moderater lade ner sina röster. Att de valde att göra det kan bero på att de vill visa sitt misstroende mot den moderata regiongruppen i protest mot problemen i det interna arbetet.

Gruppledaren Malin Wengholm har reagerat och vänt sig till länsförbundets ordförande Gottlieb Grannberg. Eftersom omröstningen var sluten kan ingen veta vilka moderater det var som inte ville stötta Per-Allan Axén som andre vice ordförande.

– Det är inget som vi kan forska i. Är det en sluten omröstning så är det. Men det här indikerar att det kanske är några som har brutit mot arbetsordningen. Det brukliga är att man tydligt markerar att man har en avvikande uppfattning än partiet på gruppmötet innan sammanträdet. Då kan man diskutera det tillsammans med gruppledaren eller sätta in en ersättare, säger Gottlieb Granberg.

Att de två ledamöterna inte gjorde det berodde kanske på att ingen visste att SD plötsligt skulle begära en omröstning. Därför var frågan inte uppe på gruppmötet.

Varför presenterade ni en egen kandidat?

– Vi tycker att det är en ojämn fördelning mellan Moderaterna och oss när det gäller antalet poster. Vi ville markera och vi hade vissa chanser om flera besvikna moderater hade lagt ner sina röster, säger Samuel Godrén (SD).

Omröstningen i regionfullmäktige innebär att förutom Per-Allan Axén så är också Carina Källman invald i Tim-nämnden som moderat ledamot. Jennie Clausén, Nässjö, och Lars Carlborg valdes in som första och andre ersättare.

FOTNOT: JP har försökt nå gruppordförande Malin Wengholm för att få en kommentar men hon har inte svarat.