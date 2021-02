Moderaterna petar Dan Sylvebo – klar majoritet för misstroende

Regiongruppens möte började vid 16-tiden i eftermiddags och man hade avsatt tre timmar för mötet där regionrådet Dan Sylvebos politiska framtid som moderat regionråd skulle avgöras.

Mötet hölls digitalt via videokonferens av hänsyn till pandemin och alla ledamöter fanns på plats. Mer i klartext hade regiongruppen att ta ställning till om Sylvebo har gruppens förtroende att företräda partiet i regionen.

Vid en förtroendeomröstning i en moderat regiongrupp krävs två tredjedels majoritet för ett giltigt utslag (se faktaruta). För regiongruppen i Jönköpings län innebär det att 14 ledamöter aktivt måste rösta emot honom för att det ska bli ett misstroende. Eller omvänt, att åtta röstar för honom.

Och strax efter klockan 17 var omröstningen klar. 15 ledamöter sade sig inte längre ha förtroende för Dan Sylvebo. Endast sex av ledamöterna gav honom sitt stöd.

Upptakten till den uppslitande konflikten kring Dan Sylvebos person nådde offentligheten i oktober förra året. Det beslutades att han skulle ta time out från politiken.

Först i början av januari i år avslöjades att grunden till förtroendesprickan skulle vara att Dan Sylvebo skickat nakenbilder på två kvinnor utan att de har vetat om det.

Dan Sylvebo gick några dagar senare ut och förklarade att han var beredd att slåss för att sitta kvar på sin regionrådspost mandatperioden ut.

Dan Sylvebo kom in i politiken en tid efter senaste valet 2018. Han blev nominerad av partiet och vald till regionråd av regionfullmäktige. I fullmäktige han fram till idag bara haft yttranderätt, men inte fått rösta, eftersom han inte kom in via valsedeln.

Han har idag uppdraget som andre vice ordförande i Ana-nämnden (arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet). Här får han rösta och yttra sig. Moderaterna kan inte kasta ut honom därifrån eftersom han är vald av regionfullmäktige till det uppdraget.

Hans samlade arvode för år 2021 är 78 650 kronor per månad och det är en ersättning för alla uppdrag han har.

FAKTA: Moderaternas regler kring förtroendeomröstning

I Moderaternas stadgesamling som klubbades vid partistämman 2019 står följande under rubriken ”Normal arbetsordning för fullmäktigegrupper”, paragraf 3, moment 9:

Gruppen kan enligt ”Försäkran för kandidat och förtroendevald” uttala att den inte längre har förtroende för en person som representant. Sådant beslut ska i förekommande fall genomföras med sluten omröstning och med två tredjedels majoritet av ordinarie ledamöter och ersättare i fullmäktige för att bli gällande. Beslutet ska föregås av att representanten och förbundsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig. Från det att gruppen uttalat att den ej har förtroende för en person och till dess att den avsagt sig sina uppdrag är personen avstängd från gruppens arbete.

Källa: Moderata Samlingspartiets stadgesamling

