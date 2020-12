Nationella proven ställs in – detta betyder beskedet för Jönköpings skolor: ”Det är svårt under pandemin”

Skolan har precis genomfört de muntliga nationella proven men de har enligt Jessica Schönbeck varit ganska svåra att få till eftersom skolan har fler frånvarande elever än normalt.

Idag har exempelvis årskurs 7 distansundervisning eftersom många elever är sjuka.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) kom under morgonen med beslutet att de nationella proven ställs in och motiveringen är att det är svårt för skolorna att administrera proven och att pandemin har gjort skolarbetet svårare. Den tiden behövs för att värna skolarbetet.

Under totalt tio tillfällen ställs nationella prov i svenska, matte, engelska, No och So därför in. Proven skulle ha hållits under veckorna 12 till 20 och görs i helklass.

Istället blir det mer undervisning för eleverna. Hur stor roll spelar det att det inte blir några prov under våren?

– Som läget är nu får vi använda den tiden till undervisning istället. Men det är synd att det är så för de nationella proven är ett bra stöd för lärarna. De ger en bild av hur Skolverket tänker och hur eleverna ligger till i jämförelse med elever i hela landet, säger Jessica Schönbeck.

Inte heller gymnasiechef Marie Wettermark tror att elevernas framtid äventyras av att de nationella proven ställs in.

– De nationella proven är ett av många underlag för att sätta betygen och så ska det vara enligt Skolverket. Men jag vet att många elever tror att det bara är de nationella proven som sätter betygen. Men de är bra för att upprätthålla kunskapsnivån och att kunskaperna är lika över hela landet, säger Marie Wettermark.

Ett undantag från beslutet är att de nationella proven i årskurs 3 kommer att genomföras som vanligt i vår. De har, enligt utbildningsministern, en annan funktion. De proven ska följa upp vad eleverna kan och vilket stöd de behöver när de går över till mellanstadiet.

De nationella proven genomfördes inte i våras heller.