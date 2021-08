Ny rapport: Fortsatt stark återhämtning för industrin trots materialbrist – så ser utmaningarna ut framåt

Fyra gånger om året mäter Svensk Industriförening, Sinf, temperaturen hos de mindre och medelstora underleverantörerna i Sverige.

Årets första kvartal präglades av en stark återhämtning.

– Vi såg redan i höstas att det började se bättre ut. Förra våren var det panik, sedan lite stabilare under sommaren och sedan kom återhämtningen igång under hösten. Det vi ser är en V-formad återhämtning och vi befinner oss just nu i den snabba rekylen tillbaka, sa Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Sinf, i samband med att den rapporten presenterades tidigare i år.

Regeringen måste nu agera med största kraft.

Även kvartal två utmärks av en stark återhämtning. Barometern visar att omsättningen fortsätter att öka, liksom företagens lönsamhet.

Men precis som under årets första månader finns det också stora utmaningar. Den stora materialbrist, som var tydlig i kvartal ett, fortsätter även i kvartal två att prägla industrin. Dessutom har en ökning skett av inställda leveranser inom Sverige.

Sanna Arnfjorden Wadström är oroad över vilka konsekvenser det här kan få längre fram, eftersom många företag tvingats till dyrare inköp för att få tag på varor.

– Materialbristen är någonting vi måste ta höjd för, regeringen måste nu agera med största kraft för att lagstifta så att vi kan korta betaltiderna och ge företagen tillgång till likvida medel för framtida investeringar, anställningar och den automatiseringsvåg som påbörjats, säger hon i ett pressmeddelande.

Sverige måste komma tillrätta med bristen på utbildad arbetskraft.

En annan utmaning framåt, enligt Sanna Arnfjorden Wadström, är bristen på utbildad arbetskraft.

Det var något hon nämnde även i samband med att underleverantörsbarometern för kvartal ett släpptes tidigare i år. Sanna Arnfjorden Wadström menar att behovet fortsätter att öka.

– Många behöver nu anställa och Sverige måste komma tillrätta med bristen på utbildad arbetskraft, säger hon.

– Det är alarmerande att 58 procent har problem med att hitta utbildad arbetskraft när det erbjuds så mycket intressanta arbetstillfällen, säger hon.

Fakta: Ur Underleverantörsbaromentern kvartal 2, 2021

Inom parantes siffror för kvartal ett.

√ Hur ser omsättningsförändringen i företaget ut för kvartal 2 – 2021?

Jönköping: Ökat 67 procent (56), Oförändrad 29 procent, (21) Minskat 5 procent (23).

Riket: Ökat 63 procent (53), Oförändrad 22 procent (24), Minskat 15 procent (22).

√ Hur ser den förväntade orderingångs-förändringen i företaget ut för kvartal 3 – 2021?

Jönköping: Ökat 71 procent (53), Oförändrad 29 procent (21), Minskat 0 procent (26).

Riket: Ökat 59 procent (56), Oförändrad 31 procent (27), Minskat 10 procent (17).

√ Hur har företagets lönsamhet förändrats under kvartal 2 – 2021?

Jönköping: Ökat 48 procent (40), Oförändrad 38 procent (37), Minskat 14 procent (23).

Riket: Ökat 46 procent (44), Oförändrad 42 procent (33), Minskat 13 procent (22).

√ Är tillgången på utbildad arbetskraft ett problem för ert företag?

Jönköping: Ja 57 procent (53). Nej: 43 procent (47).

Riket: Ja 58 procent (57). Nej: 42 procent (43).

Källa: Sinf