Ny rapport visar framtidstro igen inom handeln – butiker i Jönköping vittnar om uppgång: ”Många har trampat runt i myskläder”

Det är branschorganisationen Svensk handel som via sin Framtidsindikator tar tempen på handeln i stort och med särskilt fokus på sällanköpsvaruhandeln – det vill säga detaljhandel vid sidan av livsmedel.

Mätningarna under april månad visar att framtidstron stiger och stiger mycket, men från en låg nivå. Förhoppningarna under pandemin har av förklarliga skäl inte varit så höga. För butikshandeln som helhet stiger framtidstron 8,9 enheter till index 95,5, en bra bit under normalläget.

Däremot är optimismen mycket hög inom e-handeln. Här landar index på 117,2, en bra bit över det neutrala värdet 100.

Fredrik Jutnäs driver kädbutiken Story på Atollen på Centrala Öster i Jönköping tillsammans med sin fru Anette. I höstas berättade makarna Jutnäs om framtiden för deras klädbutik på Atollen i samband med att industriavtalet var klart.

Vi är inte tillbaka till 100 men läget är ser bättre ut

Då hade Story sex och en halv årstidsanställda som alla hade sina tjänster kvar, men man hade tvingats till vissa korttidspermitteringar. Story drog också ner på sina öppettider. Så coronaåret har ställt affärerna inför stora utmaningar, för Story precis som för flertalet inom detaljhandeln.

– Men jag känner igen mig i beskrivningen från Svensk handel. Vi är inte tillbaka till 100 men läget är ser bättre ut, säger Fredrik Jutnäs.

Han märkte det inte minst den underbart soliga vårhelgen som gick. Det var fler kunder i butiken och mer liv och rörelse ute på stan. Visst, vädret var helt klart en bärande faktor, men tillströmningen av folk berodde nog inte bara på det, tror Fredrik Jutnäs.

Många har trampat runt hemma i myskläder nu. Digitala möten har inte ställt så stora krav på klädkod

Finns det ett uppdämt behov bland era kunder?

– Ja, det tror jag det gör. Många har trampat runt hemma i myskläder nu. Digitala möten har inte ställt så stora krav på klädkod. Nu börjar nog många se om garderoben och fixa till när man kan gå bort till bekanta igen eller åka ner på stan.

Fredrik Jutnäs följer pandemirapporteringen och hör beskrivningen av det ansträngda läget inom vården. Samtidigt kommer allt fler rapporter om att vaccinationerna tar fart nu och det tror han stimulerar kunderna att tänka framåt.

Att näthandel går extra bra ser han som rätt naturligt. Den har legat nära till hands under tiden med coronarestriktioner. Story har inte bedrivit näthandel i traditionell mening men butiken har gjort små försök via Instagram. Kunder har lagt beställningar där.

– Sen har vi haft specialöppet med personliga besök. Det är kunder som känt oro för att röra sig i butiken under vanliga öppettider. Då har vi haft öppet några timmar innan för dem.

– Vi har också kört ut varor direkt till folk som ringer in och vet precis vad de vill ha. Vi har visat upp kläder via Face time och så har vi levererat vid dörr, berättar Fredrik Jutnäs.

Klädbutiken Såininorden i Jönköping fanns tidigare på Öster. Men i slutet av november flyttade butiken till hörnet Smedjegatan/Borgmästargränd, direkt under salongen Hårfin.

Anne Smedmark beskrivning av nuläget för butiken stämmer rätt väl överens med den utveckling som Svensk handels indikator påvisar. Butiken har upplevt en uppgång, om än rätt långsam men mars och april ser helt okej ut.

”Man behöver kläder till slut. Hos oss är det luftigt och vi har koll på antalet i butik. Så jag hoppas man känner sig trygg hos oss”, skriver Anne Smedmark i ett sms till JP/Jnytt.