Nya beskedet: Då öppnas E4 igen efter olyckskaoset i Huskvarna

Efter lastbilsolyckan på E4:an i höjd med Vista Kulle under natten till tisdagen har det pågått ett omfattande saneringsarbete, då det läckt ut omkring 200 liter diesel. Under tiden är körfältet i södergående riktning avstängt, och trafiken leds om via gamla Riksettan genom Skärstaddalen.

Läs mer: Ovanliga synen: Se gigantiska trafikflödet genom Skärstadalen efter olyckskaoset på E4 • ”Sett ut så här hela dagen”

Prognosen för när saneringsarbetet beräknades vara klart sköts fram flera gånger under tisdagen.

– Det är saneringen där som dragit ut på tiden. Det är inte säkert att öppna upp innan allt är borta, sa Pär Aronsson, presskommunikatör på Trafikverket på tisdagen.

Det senaste beskedet på tisdagskvällen var att vägen skulle kunna öppna igen vid klockan 09 på onsdagen, men nu har prognosen skjutits upp ytterligare.

På onsdagen meddelar Trafikverket att E4 beräknas öppna först vid klockan 11.

Det innebär att vägen varit stängd i över ett dygn. Det var strax efter klockan 03.30 natten mot tisdagen som en lastbil lastad med cirka 26 ton stålbalkar välte på E4 i höjd med Vista Kulle. Lastbilen körde i norrgående riktning och välte ner på körbanan i södergående riktning.