Nya beskedet: Ytterligare en HV-match flyttas

Förra veckan flyttades tre HV-matcher fram till senare speldatum på grund av att ett dussin personer kopplade till HV71:s SHL-trupp hade testats positivt för covid-19. Det handlade om matcher mot Brynäs, Luleå och Leksand.

Bortamatchen mot Brynäs, som skulle ha spelats den 10 november, har flyttats till den 17 december och de båda hemmamatcherna mot Luleå och Leksand, som skulle ha spelats den 12 och den 14 november, har flyttats till 24 november respektive 4 januari.

På måndagen kom beskedet att ytterligare en HV-match flyttas fram. Det är torsdagens möte med Malmö som kommer att spelas vid ett senare tillfälle, meddelar SHL-klubben på sin webbplats. ”Nytt speldatum kommuniceras inom kort”, skriver HV71.

På grund av den utbredda smittan stängdes HV-herrarnas verksamhet ned under den förra veckan. Men under helgen kunde friska spelare, som inte hade testat positivt för civid-19, ta upp isträningen igen.

– Vi körde med mindre grupper här under helgen, med en backgrupp och två forwardsgrupper, säger HV:s huvudtränare Nicklas Rahm när JP/Jnytt pratar med honom vid lunchtid på måndagen.

HV-tränaren berättar att tolv spelare fanns på plats för att träna på is på måndagsförmiddagen.

– I dag var första passet på ett tag då vi var fler än fem gubbar på isen samtidigt, så det var ju kul så klart, säger Nicklas Rahm, som berättar att HV-truppen har ett nyinrättat system att förhålla sig till då spelare ska återvända till laget efter att ha suttit i karantän.

– Dag ett handlar det om att genomgå ett test i gymmet, om det går bra slussas spelaren in på isen individuellt under dag två och dag tre blir det lagträning på is. Det är systemet vi följer här nu. Att vara sjuk frestar så klart på kroppen och därför gäller det att vi testar spelarna oordentligt innan de är redo att gå på nästa fas.