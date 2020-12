Nya mörka rekordsiffrorna från vården: 90 vårdas på sjukhus med covid-19 – fem har dött: ”Kan öka ännu mer”

Totalt har 46 personer dött med covid-19 i december, varav 14 sedan julafton. Under juldagsdygnet var det fem personer som hade dött med sjukdomen, vilket var den högsta siffran dittills under pandemin. Under måndagen publicerade regionen nya siffror och de visar att den siffran nu är tangerad. Under det senaste dygnet har fem personer mellan 71 och 100 år med underliggande sjukdomar dött med covid-19.

– Vi vet inte om vi har sett toppen. Det kan vara så att det ökar ännu mer, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig.

90 personer vårdas just nu på länets sjukhus vilket även det är den högsta siffran hittills. Av dem vårdas 17 på intensivvårdsavdelningen samt två på intensivvård i ett annat län.

Gränsen på intensivvårdsavdelningen är redan nådd men på de andra avdelningarna finns det fortfarande marginal.

– Normalt sett drar vi ner på personal under helgdagar. Men vi har bemannat upp bra och därför klarat den här veckan. Nu är vi uppe i 90 patienter vilket är det högsta antalet under pandemin. Men vi behöver ha beredskap för att ta emot fler, säger Mats Bojestig.

Nu vill han uppmana att folk fortsatt följer restriktionerna inför den kommande nyårshelgen.

– Vi gläds åt att vi har kommit igång med vaccineringen. Men det är viktigt att vi håller i, att vi orkar och väntar ut effekterna av det. Men det kan ta flera månader, säger han.