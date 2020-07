Nya regler för kräftfiske i Vättern – allmänhetens fiske begränsas

Bakgrunden till de nya reglerna är att signalkräftan är en del av EU:s lista över invasiva främmande arter. Med anledning av klassningen har Sverige via Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en hanteringsplan och nya regler för hantering och fiske av signalkräfta.

– Vår bedömning är att de nya reglerna som rör fisket efter signalkräfta är väl avvägda och ger ett stärkt skydd för flodkräftan, samtidigt som de inte ger några stora inskränkningar i fisket efter signalkräfta i länet. Däremot minskas allmänhetens kräftfiske i Vättern, säger Anton Halldén, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping, i ett pressmeddelande.

Syftet med ändringarna av reglerna är förändringar som Sverige har behövt göra. De nya reglerna gör att fortsätt kunna fiska signalkräfta men ändå minska risken för spridning till nya vatten, vilket är det största individuella hotet mot den inhemska flodkräftan.

Reglerna gäller det så kallat hanteringsområdet för signalkräfta där hela Jönköpings län ingår. Ytterligare en förändring är att Länsstyrelsen inte längre får ge tillstånd för odling, utsättning eller flyttning av signalkräfta. Detta gäller även vatten där signalkräfta finns sedan tidigare.

För att ytterligare minska risken för spridning av kräftpest är det från och med i år endast tillåtet att transportera levande kräftor direkt från sjön till platsen där de ska kokas. Det är enbart tillåtet att sälja levande kräftor om fiske sker med stöd av enskild rätt och kräftfisket bedrivs inom näringsverksamhet. Då får också kräftor transporteras okokta mellan den som bedrivit fisket, återförsäljare och köpare.

Det är inte längre tillåtet att sälja levande kräftor från fritidsfiske på allmänt vatten.

Dessutom har reglerna för allmänhetens kräftfiske i Vättern ändrats.

Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti. Under dessa helger får fiske bedrivas från fredag klockan 17.00 till söndag klockan 17.00.

Under varje dygn får maximalt 60 kräftor fångas och behållas per fiskare. På enskilt vatten gäller inte denna fångstbegränsning. Kräftfiske får inte bedrivas på allmänt och enskilt vatten under en och samma fisketur. Syftet är att fångstbegränsningen om 60 kräftor per fiskare och dygn på allmänt vatten ska kunna kontrolleras.

Följande datum och tider tillåtna att fiska utan tillstånd på allmänt vatten:

28 augusti kl. 17:00 – 30 augusti kl. 17:00

4 september kl. 17:00 – 6 september kl. 17:00

11 september kl. 17:00 – 13 september kl. 17:00