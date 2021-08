Nya siffror visar – så ser brottsligheten ut i ditt område • Flera kommuner sticker ut

Antalet anmälda brott minskade nationellt med fem procent under första halvåret 2021 i jämförelse med samma period 2020 enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Jönköpings län följer en liknande trend då flödet av inkomna ärenden har minskat successivt under pandemin.

När det kommer till antalet anmälda brott per 100 000 invånare ligger Jönköping, Mullsjö, Habo och Vaggeryd under rikssnittet. Men både i Mullsjö och Vaggeryd ökar antalet anmälda brott kraftigt och följer därmed inte den nationella trenden. Habo sticker ut som en kommun med mycket få anmälda brott. I Jönköping minskar antalet anmälda brott samtidigt som sexbrotten var fler under början av 2021 än under motsvarande period året innan – vilket inte behöver betyda att antalet gärningsmän har blivit fler.

– I länet är det främst bedrägeribrotten som fortsätter att öka. Samtidigt ser vi en minskning av antalet våldsbrott och tillgreppsbrott vilket är mycket positivt, säger Malena Grann, polisområdeschef i Jönköpings län.

Enligt Brå kan pandemin ha påverkat antalet anmälda brott under 2020 och början av 2021. Främst när det gäller anmälningar om misshandel av obekant, personrån och stöldbrott men även rattfyllerier. Vilken eventuell inverkan pandemin har haft på brottsutvecklingen i Jönköpings län är svårt att säga i dagsläget enligt Malena Grann.

– Det är något som vi kommer att analysera framåt, så det vill jag inte spekulera i. Men det blir en jätteintressant tid framöver när samhället öppnar upp. Vi får se om det blir någon förändring i statistiken då, säger hon.

I Jönköpings kommun minskar antalet anmälda brott med 9,5 procent från första halvåret 2020 till motsvarande period 2021. Antalet anmälda inbrott i bostäder ligger bra mycket högre under 2020 och 2021 i jämförelse med innan pandemin. Ökningen ligger på 45,5 procent mellan första halvåret 2019 och samma period 2021.

Antalet anmälda sexualbrott sticker ut mest i Jönköping och ökade kraftigt med 46 procent de sex första månaderna 2021 i jämförelse med året innan. Men att statistiken ser ut som den gör betyder inte nödvändigtvis att antalet förövare har blivit fler, menar Pia Paldanius som är förundersökningsledare för grova brott i polisområde Jönköping.

– I våras hanterade jag ett ärende som rymde 180 fall av brott och misstankar om brott där det rör sig om samma gärningsman och brottsoffer – sådana fall kan få statistiken att rusa. Jag skulle inte säga att Jönköpings kommun sticker ut i jämförelse med resten av polisområdet när det gäller antalet sexbrottsärenden, säger hon.

I Mullsjö har antalet brott ökat varje år sedan 2019. Antalet anmälda brott ökade med 40 procent mellan de första sex månaderna 2019 och första halvåret 2021. Men i jämförelse med 2020 låg ökningen på 27,5 procent första halvåret 2021.

Antalet bostadsinbrott ökade rejält och har trefaldigats sedan första halvåret 2020, då var det fem fall och i i början av 2021 15 fall. Antalet rån har varit mycket få under första halvåret 2021, 2020 och 2019. Under årets sex första månader anmäldes inte ett enda rån i Mullsjö.

I Habo kommun har antalet anmälda brott varit mycket få de senaste tre åren. Per 100 000 invånare hade Habo i snitt 282 anmälda brott per månad första halvåret 2021– i grannkommunen Mullsjö låg siffran i stället på 757 anmälda brott och i riket 1166 anmälningar per månad och 100 000 invånare.

Antalet anmälda misshandelsbrott sticker ut i Vaggeryd. Ökningen mellan första halvåret 2020 och 2021 var 143 procent. Antalet fall var 23 stycken under första halvåret 2020 respektive 56 anmälda brott under motsvarande period 2021. Men antalet anmälda misshandelsbrott minskade med 35 procent om man jämför första halvåret 2019 med samma period år 2020.

Det totala antalet anmälda brott i Vaggeryd ökade med nästan 50 procent första halvåret 2021 i jämförelse med 2019.

FAKTA: Så ser brottsligheten ut i din kommun

Jönköping

• Antalet anmälda brott i kommunen har minskat under första halvåret 2021, både i jämförelse med förra året samt 2019 under samma tidsperiod.

• Antalet anmälda sexualbrott ökar markant under första halvåret 2021 i jämförelse med förra året med 46 procent från 76 till 111 anmälningar.

• Antalet anmälda våldtäkter var 23 stycken mellan januari och juni 2021.

• Antalet anmälda bostadsinbrott har ökat med 45, 5 procent första halvåret 2021 i jämförelse med 2019 under samma tidsperiod. Men jämfört med 2020 har anmälningarna minskat med 8,6% under första halvåret 2021.

• Antalet anmälda misshandlar har minskat med 15, 3 procent sedan första halvåret 2019 och de har minskat med strax över 12 procent sedan 2020 i jämförelse med i år.

Mullsjö

• Antalet anmälda brott ökade med 40 procent mellan 2019 och 2021 års sex första månader.

• Antalet anmälda brott ökade med 27,5 procent första halvåret 2021 i jämförelse med första halvåret 2020.

• Antalet anmälda bostadsinbrott har trefaldigats sedan första halvåret 2020, då var det fem fall och i år 15 fall.

• Antalet anmälda rån har varit mycket få under första halvåret 2021, 2020 och 2019. Under årets sex första månader anmäldes inte ett enda rån i Mullsjö.

Habo

• Mellan januari och juni 2021 anmäldes 213 brott i Habo kommun.

• Det totala antalet anmälda brott har legat på en jämn nivå under de tre senaste åren. Antalet anmälningar är färre första halvåret 2021 jämfört med motsvarande period 2020 och 2019.

• Under första halvåret 2021 samt 2020 anmäldes inga rån i Habo, och under första halvåret 2019 anmäldes endast två fall av rån.

Vaggeryd

• Antalet anmälda brott ökade med nästan 50 procent första halvåret 2021 i jämförelse med de sex första månaderna 2019.

• Antalet anmälda brott ökade med elva procent första halvåret 2021 jämfört med perioden januari till juni 2020.

• Första halvåret 2021 ökade antalet anmälda misshandelsbrott med 60 procent i jämförelse med motsvarande tidsperiod år 2019.

• Ökningen av antalet anmälda misshandelsbrott från första halvåret 2020 jämfört med 2021 var 143 procent. Antalet fall var 23 stycken under första halvåret 2020 respektive 56 anmälda misshandelsbrott under första halvåret 2021. Men mellan första halvåren 2019 och 2020 minskade antalet anmälningar från 35 till 23 stycken.

FAKTA: Lista över flest antal brott per 100 000 invånare/månad de första sex månaderna 2021

1. Mullsjö, 757 anmälningar

2. Vaggeryd, 707 anmälningar

3. Jönköping, 687 anmälningar

4. Habo, 282 anmälningar

Jämförelse med hela Sverige: 1 166 anmälningar

Källa: Brottsförebyggande rådet

FAKTA: Så har vi gjort

Nyheterna i den här artikelserien bygger på ny preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Eftersom siffrorna för 2021 bara gäller årets sex första månader har vi i de flesta fall jämfört med motsvarande period åren innan. Vi har valt att titta närmare på utvecklingen av ett antal brottstyper eftersom vi bedömer att de är intressanta för allmänheten att läsa om. Urvalet utgör ingen värdering av brotten i fråga, eller av de brott som vi inte har tittat närmare på.