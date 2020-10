Nyförvärvets makalösa debut i Sparks premiärseger – från Miami till Huskvarna Sporthall: ”Känner mig fortfarande jetlaggad”

För drygt två veckor sedan presenterade Wetterbygden Sparks ett sent nyförvärv inför SBL-premiären. Keri Jewett-Giles, 23, värvades in från Florida Gulf Coast University.

När Sparks under fredagskvällen tog emot Mark Basket hemma i Huskvarna Sporthall i säsongspremiären fanns den 23-årige amerikanskan med i truppen, trots att det bara var mindre än ett dygn sedan hon anslöt till laget.

– Jag känner mig fortfarande jetlaggad från resan, haha. Jag kom hit sent på torsdagskvällen efter två långa dagar av resor. Jag lämnade Miami sent, flög i åtta timmar och sen hoppade jag på ett nytt flyg som tog tre timmar plus att det tog ytterligare sex timmar att komma hit. Så ja, det har varit en lång resa, säger Keri Jewett-Giles.

– Inte jättebra förberedelser, så klart. När man reser så länge så påverkar det kroppen.

Så du hann inte göra någon träning med laget innan premiären?

– Jag har kollat på videoklipp innan jag kom hit. I morse var jag i hallen och lärde mig några spel innan jag gick hem och sov igen för att vara utvilad inför matchen.

Nyförvärvet fick se sitt nya lag öppna premiärmatchen på ett nervöst sätt. Gästerna tog tidigt ledningen med 4–13, en start som fick nye tränaren Krumesh Patel att ta en time out – vilket gav effekt.

Sparks kom tillbaka, och de första två perioderna var jämna. Lagen följdes åt och när signalen för halvtidsvilan gick var ställningen 41–44.

– Det kändes lite nervöst i början, både för laget och för mig. Men jag tycker att vi tog det på ett bra sätt, vi spelade upp oss och visade att vi är ett lag som har många bra delar. Vi flyttade bollen bra, vi var heta på returerna och kom till många skott, säger Keri Jewett-Giles.

I början av den tredje perioden kom Sparks ut som det klart bättre laget. Hemmalaget vände inte bara på underläget, utan man spelade även till sig en tiopoängsledning.

Sparks skulle dock komma att bjuda in gästerna igen. Bolltappen blev fler och skotten satt inte i korgen, och helt plötsligt var det en jämn match igen. 60-57 var ställningen inför den sista perioden.

– Vi slutade att vårda bollen, och slutar man med det är det lätt att ett misstag leder till många fler. Vi tog en time out och justerade lite, vilket hjälpte oss att få tillbaka rytmen i vårt spel. Det gjorde att vi vann matchen, säger Keri Jewett-Giles.

Vann matchen, ja. I fjärde perioden gjorde Sparks ett ryck, och vid ställningen 62–62 spelade hemmalaget återigen till sig en ledning med tio poäng – och den här gången kunde gästerna inte resa sig.

Wetterbygden Sparks vann till slut SBL-premiären med 78–71.

– I slutändan visade vi att vi var det bättre laget. Det är många som tvivlar på oss i år, många som säger att vi inte kommer ta oss till slutspelet och så vidare. Men vi har mycket kvar att visa, säger Keri Jewett-Giles efter debuten.

En bit in i matchen fick du behandling vid sidlinjen, vad hände?

– Jag hade kramp. Jag tror jag fick det för att jag suttit på ett flygplan så länge och sedan fick spela direkt. Det är ingen fara, jag är okej. Får jag bara vila lite i morgon och återhämta mig så kommer jag må bättre.

Vad säger du om din debut i Sparkströjan?

– Jag vet att jag har mer att ge, definitivt. Jag kände att krampen kom varje gång jag skulle hoppa, så det var svårt att spela mitt spel. Jag är här för att påverka, men i dag kunde jag inte göra så mycket på planen.

Keri Jewett-Giles stod för fyra poäng och fyra returer i sin debut där hon noterades för drygt 13 minuters speltid. Samtidigt lovar amerikanskan att publiken kan förvänta sig mer av nyförvärvet framöver.

– Jag kommer vara mer förberedd inför nästa match, det lovar jag, avslutar 23-åringen med ett stort leende.

Matchfakta. Svenska basketligan dam, omgång 1.

Wetterbygden Sparks–Mark Basket 78–71 (23–24, 18–20, 19–13, 18–14)

Poänggörare, Sparks: Maura Fitzpatrick 23, Evelyn Ovner 22, Ninni Salmi 11, Tilda Sjökvist 5, Sandra Karsten 5, Divora Alem 4, Keri Jewett-Giles 4, Emma Johansson 4.

Domare: Mahir Mehmedovic och Niklas Persson.

Publik: 32, Huskvarna Sporthall.