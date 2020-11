Nytt större coronautbrott på äldreboende i Jönköping – inte aktuellt att införa besöksförbud

Uppgifter till tidningen talade om ett 20-tal covidsjuka på Rosengården, siffror som socialdirektör Stefan Österström förklarar med att man rutinmässigt provtar även dem som inte har uppvisat några symtom. Men han bekräftar att det är fem smittade boende på en och samma avdelning, vilket betyder att cirka hälften har insjuknat då det normalt är mellan tio och tolv på en avdelning. Han bekräftar även att det är nio i personalen, men anknytning till avdelningen, som har uppvisat symtom och har testats. Han är osäker på om alla har fått sina svar än.

– Med de rutinerna, att testa alla på avdelningen, hittar vi fler än vi skulle gjort annars, säger han, och siffran du nämner på ett 20-tal kan bero på att vi rutinmässigt provtar alla, även dem utan symtom.

– Men det kan vara så alla att de nio har fått positiva svar.

Smittan kom in på avdelningen, konstaterar Stefan Österström, som berättar att man i en initial fas under onsdagen kunde bekräfta fyra fall, och under torsdagen tillkom ett femte bekräftat fall av covid bland de boende. Ingen har dock behövt uppsöka sjukhusvård och nu jobbar man med att smittspåra, samtidigt som de på avdelningen hålls isolerade. Vid sådana här händelser är också rutinen att avråda helt från besök på hela boendet. Man tar också kontakt med anhöriga till de insjuknade.

– Under några dagar pågår ett intensivt arbete med att se om det finns fler smittade, vi ägnar oss åt smittspårning och när allt det är gjort följer vi upp och ser om det varit några brister i rutinerna.

I nuläget kan man alltså inte säga hur smittan kom in på boendet, enligt Stefan Österström.

– Vi försöker hitta en möjlig orsak till om vi kan se var smittan uppstod, säger han, men eftersom symtomen är så olika och en del har väldigt milda symtom är det inte säkert att vi lyckas med det.

Nu ska alltså kommunen ta reda på om det har brustit i rutinerna på Rosengården, och svar väntas komma de närmaste dagarna.

Har man lyckats med strategin när fem på en och samma avdelning har smittats?

– Om man ser i kommunen som helhet, med 1 500 brukare inom äldreboendena, så är sju smittade totalt en bra siffra, säger Stefan Österström.

– Jag tycker att vi har lyckats väldigt väl sett till att vi har en större smittspridning i vården och omsorgen nu igen.

Finns det brister i rutinerna på äldreboendena i Jönköpings kommun?

– Nej, jag upplever inte i dag att vi har några brister i rutinerna och vi har jobbat väldigt hårt med att förstärka oss i våra hygienrutiner, att ge utbildningar, skaffa skyddsutrustning, genomföra säkra besök. Vi har kontroll på besöken och jämför man oss med landet ser vi att vi har klarat att begränsa smittspridningen.

Tycker du själv att det var rätt att lyfta besöksförbudet på äldreboendena, i ljuset av det som hänt på Rosengården?

– Det har ju vägts av och an på nationell nivå, och det finns skäl att så långt som möjligt begränsa risken för att äldre blir sjuka, men sedan så har vi signalerna om att äldre upplever det som oerhört negativt att inte ha sociala kontakter. Det var klokt att häva besöksförbudet, men vi får ju jobba med särskilda rutiner vid besök.

Fakta: Rutiner vid besök på kommunens äldreboenden

• Kontakta boendet innan och boka in tid, för att inte för många ska komma samtidigt

• Använd den handsprit som tillhandahålls

• Ses ute om möjligt, annars i den boendes lägenhet

• Följ de allmänna råden att inte umgås med personer utanför den närmaste familjegemenskapen