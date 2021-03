Ökad renoveringsvilja i Vaggeryd – byggbranschen hinner inte med

Många har passat på att renovera under coronapandemin och Vaggerydsborna är inget undantag. Den genomsnittliga invånaren i Vaggeryd spenderade 10 481 kronor på renovering under 2020, visar Renoveringsindex, en sammanvägning av rotavdraget och SCB:s handelssiffror som visar hur mycket svenskarna renoverar.

Renoveringskostnaden per kommuninvånare har stigit med 19,0 procent på ett år. Vilket innebär att renoveringsviljan i Vaggeryd ökade mer än rikssnittet under 2020, då renoveringskostnaden per svensk steg med i genomsnitt 16,6 procent.

– Orderböckerna är fulltecknade. Så det är nog för alla i branschen, säger Fredrik Gustavsson, vd och ägare av Bäckaskogs Bygg & Fastighetsservice.

De har märkt en tydlig ökning under året, och ser ingen avmattning framöver heller. Att det blivit en så storökning tror han beror mycket på att folk inte haft möjlighet att röra sig på samma sätt under pandemin.

– Jag tror det är att man lägger pengar på hemmet istället för på resor, säger Fredrik Gustavsson.

En teori som även Uffe Karlsson, ägare av Uffes Bygg är inne på. Han beskriver att de både har kunder som planerat sina renoveringar under en tid – men också de som spontanrenoverat under pandemin.

– Det är nog både och, sedan är det nog mycket de här som haft pengar till att åka utomlands och lagt det på det här istället.

När allt fler renoverar blir det mycket jobb för byggfirmorna. Uffe Karlsson säger att det har varit mycket att göra – ibland nästan för mycket.

– Det är väl på gränsen egentligen att vi hinner med det vi ska, säger Uffe Karlsson.

Men det är inte bara byggfirmorna som märker av den stora renoveringsviljan i kommunen. På Optimera i Vaggeryd tog till och med material slut under en period.

Emil Fors, som är filialchef på Optimera, berättar att man främst märkt av att folk köpt mycket material till att bygga altan, staket och liknande utomhus.

– Det var väldigt mycket impregnerat virke. Det tog slut någon månad, runt midsommar, och sedan tog det nästan en månad innan vi fick in mer för att det var så högt tryck.

Även han tror att det för många varit semesterpengarna som istället gått till renovering, och att man helt enkelt har haft mer tid att lägga på hemmet.

– Många man pratade med sa att de var permitterade. Man vill fördriva dagarna på något sätt, säger Emil Fors.

Invånarna i Vaggeryd köpte rotavdragsberättigade tjänster för minst 57 miljoner kronor under pandemiåret, enligt Skatteverket. Samtidigt visar en uppskattning baserad på rikssiffrorna att handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar omsatte 96 miljoner kronor i kommunen, enligt Renoveringsindex.

På riksnivå spenderade svenskarna cirka 36 miljarder på rot-avdragsberättigade tjänster under 2020, samtidigt som handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar omsatte 68 miljarder kronor.