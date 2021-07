Begreppet PAS (Parental Alienation Syndrome) eller föräldraalienation myntades av den amerikanska psykologen Richard Gardner på 1980-talet. Syndromet, som Gardner kallade det, beskriver ett antal specifika beteenden hos barn, orsakade av en av föräldrarna till skada för den andra.

”Störningen” kan till exempel visa sig i att barnet uttrycker negativa känslor om föräldern, att barnet understryker att det inte har påverkats av någon annan att tycka illa om föräldern, att barnet resonerar om och uttrycker åsikter om föräldern på ett sätt som inte passar med dess mognadsgrad, och att de negativa känslorna mot föräldern också omfattar andra personer i förälderns närhet.

Richard Gardner menade att beteendena hos barnet kunde vara tecken på att barnet manipulerades av ”favoritföräldern” att ta avstånd från den andra föräldern, vilket ofta visade sig i vårdnadstvister. Gardner identifierade och beskrev också ett antal olika strategier som ”favoritföräldern” kan utöva för att uppnå föräldraalienation hos sitt barn.

Den utövande föräldern kan till exempel, enligt Gardner, baktala den andra föräldern, utföra känslomässig bestraffning av barnet om det visar positiva känslor mot den andra föräldern, säga saker i förtroende till barnet i syfte att få det att ogilla den andra föräldern, hindra kontakt mellan barnet och den andra föräldern eller intala barnet att den andra föräldern är farlig.

Richard Gardners teorier skapade kontrovers, inte minst för att han med stöd av dem tog ställning i politiska frågor. Han propagerade mot skyldigheten att rapportera om barn som for illa till myndigheter, och för statliga program som skulle hjälpa personer som var anklagade för övergrepp mot barn.

Begreppet föräldraalienation har inte tagits emot som vetenskapligt i några större sammanslutningar av psykologer eller jurister, det är inte ett syndrom enligt de internationellt refererade diagnostikmanualerna DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders av American Psychiatrists Association) och ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems av WHO).

I en nyligen uppmärksammad rättegång i Spanien riskerar en ordförande för socialnämnden och tre socialhandläggare fängelsestraff för att ha givit en misshandlande pappa vårdnaden om en flicka med motiveringen att mamman utövade föräldraalienation. I Spanien är PAS-teorin förbjuden att luta sig mot, eftersom den anses ovetenskaplig.

I Sverige har föräldraalienation inte blivit erkänt av Socialstyrelsen, något Sverigedemokraten Runar Filper beklagade i en motion till riksdagen och en interpellation till Morgan Johansson (S). Filper föreslog bland annat att socialtjänster skulle få ta del av befintlig forskning om föräldraalienation och se över avsaknaden av vetenskapligt underlag för att identifiera föräldrapåverkan vid vårdnadstvister. Men motionen fick avslag på alla yrkanden och Johanssons svar i interpellationsdebatten gick inte i Filpers önskade riktning:

”Om ett barn inte vill träffa den ena föräldern måste det på ett eller annat sätt faktiskt respekteras. I vissa fall kan vi tycka att det är helt självklart, till exempel när den ena föräldern har begått ett övergrepp mot barnet (…). Min bestämda uppfattning är att inga barn ska behöva träffa sina förövare. På den punkten tycker jag faktiskt att lagstiftningen bör bli ännu tydligare. Vi behöver nog göra en översyn i den riktningen, men det är i så fall tvärtemot vad Runar Filper vill”, replikerade Morgan Johansson.

Lena Hellblom Sjögren, filosofie doktor, legitimerad psykolog och styrelseledamot i den internationella sammanslutningen Parental Alienation Study Group, har ägnat många år av sitt arbetsliv åt att studera och beskriva föräldraalienation. Hon anser att föräldraalienation är en allvarlig form av psykisk misshandel och har bland annat skrivit boken ”Barnets rätt till familjeliv: 25 svenska fallstudier av föräldraalienation”.

Hon understryker att hon inte vill kallas för ”förespråkare”, och tycker också att det är nedlåtande att kalla föräldraalienation för en teori.

– Det är ungefär som att säga att det finns förespråkare för covid-19. Föräldraalienation är en problematik som är observerad under 40 år och beskriven i över tusen vetenskapliga artiklar, den är erkänd och beskriven med olika sorters diagnoser i DSM, till exempel. Men det skulle vara en stor fördel om den fanns som renodlat begrepp i både ICD och DSM, det hade underlättat kommunikationen, säger Lena Hellblom Sjögren.

Hon anser att anledningen till att begreppet PA, eller föräldraalienation, har ett dåligt rykte är ideologiska föreställningar och förutfattade meningar om att det är män som står för misshandel och övergrepp, medan kvinnor och barn ses som oskyldiga offer.

– Det finns grova övergrepp som sker inom familjens ram, men man får inte glömma bort att kvinnor utsätter både sina barn och män för övergrepp också. Psykiska och fysiska övergrepp är inte könsbundna och det är kraftigt diskriminerande att tillskriva det ena könet detta. Det är skamligt att man kan göra människor rättslösa genom att tillämpa ett så förenklat schema, säger Lena Hellblom Sjögren.

Hur ska man se skillnad på beteendet hos ett barn som har anledning att vara rädd för eller tycka illa om sin ena förälder, och ett barn som har blivit manipulerat att vara det?

– Det är precis den distinktionen som är det fundamentala. Vi vet att det finns en massa situationer där det är befogat för ett barn att inte vilja ha kontakt med en förälder. De fallen måste man väldigt noga skilja från fall där barn blir påverkade att ta avstånd. Det finns fem grundläggande frågor som måste utredas noggrant av därför kvalificerade personer, säger Lena Hellblom Sjögren.

Hon radar upp frågorna, den så kallade femfaktormodellen, som ska visa om ett barn kan vara påverkat av föräldraalienation. Frågorna handlar om barnets och dess favoritförälders agerande, till exempel om de uppvisar några av de beteenden respektive strategier som har identifierats för att påvisa alienation. En av de fem frågorna är: ”Finns det bekräftade uppgifter om att den avvisade föräldern på något allvarligt sätt utsatt barnet för övergrepp eller på annat sätt skadat barnet?”.

– Om alla fem faktorer är uppfyllda, då kan man vara nästan hundra procent säker på att det är fråga om effekt av påverkan, säger Lena Hellblom Sjögren.

I fallet jag skriver om är mannen dömd för att ha misshandlat kvinnan och deras gemensamma barn. Är det då rimligt att utreda föräldraalienation?

– Då blir det ju inte ett utfall enligt femfaktormodellen, för då finns det tillförlitliga bevis för att den personen har behandlat barnen illa. Då blir det en helt annan femma. Då finns det ett skäl för barnet att inte vilja ha kontakt.

Är inte flera av strategierna som beskrivs självklara eller i alla fall lätta att förstå om den andra föräldern exempelvis har slagit en, eller ens gemensamma barn?

– Det är inte självklart om man är en frisk, sund vuxen att säga att den andra föräldern bara är dum, eller att ”du ska inte tycka om mormor eller morfar”. Det är att dra ifrån barnets behov för att tillfredsställa sina egna. Men det är naturligt att vilja skydda sig och barnet mot någon som man har blivit misshandlad av, det är självklart. Då är det första man ska göra att polisanmäla och få det utrett, säger Lena Hellblom Sjögren.

Lena Hellblom Sjögren säger att hon själv har utrett allvarliga anklagelser om sexuella övergrepp och att man inte alltid kan lita på att domar är korrekta. Hon har inte tagit del av domar och förundersökningar från det aktuella fallet men säger att om det stämmer att mannen har misshandlat kvinnan och ett av barnen har barnen ett skyddsbehov.

– Då talar det för att barnet ska träffa den dömde och vara skyddad så att den dömde inte kan tillföra barnet någon skada, att det finns andra i närheten vid umgänge, säger Lena Hellblom Sjögren.

I sina studier av fall av föräldraalienation har hon stött på alienationsstrategier från mammor, pappor och socialtjänster. Men också fall där begreppet föräldraalienation har missbrukats av personer som själva har misshandlat eller begått övergrepp mot barnet och föreslagit föräldraalienation som en förklaring till anklagelserna.

– Allting kan brukas och missbrukas, säger Lena Hellblom Sjögren.

På andra sidan i debatten om begreppet föräldraalienation finns den mångåriga kvinnojoursmedarbetaren och författaren Gunilla Nordenfors. Hon har bland annat skrivit boken ”Fadersrätt, kvinnofrid och barns säkerhet” (1996) som behandlar frågan om föräldraalienation. Hon är starkt kritisk till begreppet, och anser att teorin används i de flesta vårdnadstvister, men utan att namnges.

– Jag har kommit i kontakt med många mammor som har varit utsatta för processer i frågan; vårdnadstvister och rättegångar där de hävdar att mammorna bara hittar på, och tvingar på barnen det de har hittat på. Nästan alla mammor i vårdnadstvister påstås av pappan vara psykiskt sjuka. Men det slår inte alltid igenom i rättegången, säger Gunilla Nordenfors.

Vad är din huvudsakliga kritik mot teorin?

– Den säger att mammor hittar på för att de till varje pris vill ha sina barn för sig själva. Att de hittar på att barnen är utsatta för sexuella övergrepp eller våld och att de själva har blivit utsatta. Det finns ingen som helst sanning i det. Vi vet ju att mammor knappt vågar gå in i en vårdnadstvist för att de vet vad som kommer att drabba dem, att de kan förlora vårdnaden, säger Gunilla Nordenfors.

Har teorin inte vissa poänger då? Det borde väl hjälpa den ena föräldern i en tvist om barnen tycker illa om den andra?

– Det hjälper inte någon. Män som är våldsamma mot kvinnor och barn blir nästan aldrig dömda för det. Och kvinnan vinner absolut ingenting på att ta upp det, hon gör ju det för att försöka skydda barnen. Om mannen drar igång en vårdnadstvist pågår utredningar och domstolsförhandlingar under en lång period, under den tid som hon och barnen skulle behöva återhämta sig efter att ha blivit utsatta för våld under kanske många år, säger hon.

Gunilla Nordenfors menar att det inte spelar så stor roll om begreppet föräldraalienation får genomslag i Sverige, eftersom teorin redan används flitigt ändå, utan att kallas för PAS.

– De konsekvenserna har vi redan nu. Det är att barn tvingas till en förälder som de är jätterädda för och som de blir utsatta av och som har en gräslig kvinnosyn och också på hur man styr över en hel familj. Det kan nästan inte bli värre än vad det är, det bara måste ändras på.

Den 16 juni presenterade regeringen en åtgärdslista med 40 punkter för att motverka mäns våld mot kvinnor. En av punkterna är ett starkare skydd för barn mot föräldrar som har utövat våld. Gunilla Nordenfors hoppas att åtgärdslistan ska leda till andra beslut i vårdnadstvister framåt.

– Det är bra att den punkten är med. Det är bra punkter allihop, men allt beror på hur de genomförs, säger hon.