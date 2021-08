Omtag för större bilfest på travbanan – siktar på 2022: ”Total enighet på vårt möte”

När vi i januari 2020 berättade om planerna på en motorfest var det ingen som hade hört talas om begreppet ”covid-19”. Nu görs det att planer för framtiden i realiteten blir mer av en förhoppning. Men sådana finns det gott om i den livaktiga föreningen Götaströms fordonshistoriska, förkortad till GFHK.

Vid senaste styrelsemötet kom frågan upp om att göra ett nytt försök att anordna en motorfest på Vaggeryds travbana.

– Det känns verkligen som en 50–50-förhoppning, och jag kan inte tänka mig att vi skulle få klartecken från polismyndigheten om vi skulle söka tillstånd i dag. Men på på mötet var det en total enighet om att i alla fall försöka – nu handlar det om att få med även de som inte sitter i styrelsen, säger Christer Malmborg.

Samma koncept som 2020 innebär att flera av föreningens övriga arrangemang samlas till samma helg. Det innefattar allt från mopedrally till uppvisning av tunga veteranlastbilar, med veteranbilar, amerikanare, traktorer och motormarknad någonstans däremellan.

– Nu som då planeras även aktiviteter och framträdanden för hela familjen så att även andra än den motortokiga medlemmen ska kunna känna sig hemma. Och liksom då kommer det att arrangeras i samarbete med tidningen ”Classic motor”.

Datumet för motorhögtiden är inte riktigt klart, men kommer att spikas under veckan:

– Troligen blir det den första helgen i juni. Helgen dessförinnan var det hopptävling.

GFHK är som sagt en livaktig förening – som under de senaste åren har den genomgått en föryngring med många nya i styrelsen. Och under sommaren har föreningen ordnat minst ett par välbesökta arrangemang. Under våren försökte man ställa om till digitala arrangemang, men intresset var begränsat.

– Nästa tillfälle att träffas live blir den 4 september då vi anordnar ett sensommarrally, och på torsdag träffas vi vid en grillkväll i Svenarum, berättar Christer Malmborg.