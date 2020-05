Till Region Jönköpings ledning och styrelse

Coronakrisen är utan tvekan en unik situation som tvingat oss alla att ställa om, både i arbetslivet och privat. Vi vet att ni i regionledning och styrelse jobbar hårt just nu. Det gör vi också. Vi jobbar mitt i en pandemi och vi möter dagligen patienter som är smittade, eller misstänks vara smittade, av det nya coronaviruset.

Vi menar att det finns en uttalad risk för oss att smittas på jobbet. Vi arbetar väldigt nära patienterna och det händer att kollegor måste avsluta sina pass för att man plötsligt känner sig dålig. Vi riskerar att smittas av patienter och vi riskerar att smittas av kollegor som är i ett tidigt sjukdomsförlopp. Att jobba så nära ett helt nytt virus, där kunskapen i början var nära noll, är en risk. Några av er menar att det är större sannolikhet att vi smittas ute i samhället men vi håller inte med.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs naturligtvis i den mån det går men vid flera moment behöver vi arbeta mycket nära varandra, att hålla 2 meters avstånd är helt enkelt inte möjligt på vår arbetsplats. Det är en stor andel kollegor på de enheter som vårdar patienter med covid-19 som blivit sjuka i samma sjukdom, det är svårt att bortse från.

Utöver den smittorisk vi har hängande över oss jobbar vi också under annan press. På infektionskliniken har vi fått skola in många nya kollegor under svåra förutsättningar, våra nya kollegor har i sin tur fått byta enhet och bara skolas in under ett eller två pass. Riktlinjer har ändrats ett flertal gånger under denna perioden, det räknas med från regionens håll att vi ska ställa upp för varandra, ta regelbundna extrapass och vi får nu jobba varannan helg. Den ekonomiska stressen går heller inte att bortse ifrån, långa sjukskrivningar och risk att få vara hemma vid flertalet tillfällen på grund av milda symtom hänger över oss. Utöver denna stress vet vi ännu inte hur semestern kommer se ut, utebliven återhämtning kan vara förödande. Samhällsansvaret vi har nu är stort, och vi axlar det så gott vi kan.

Smittskydd jobbar också hårt och det har varit brist på skyddsutrustning. Vi är tacksamma för den stora insats som smittskydd och vårdhygien gör men en del av de skydd vi fått använda har varit undermåliga. De har suttit mycket dåligt, eller inte alls, och de har gått sönder. Detta har försatt oss i en riskfylld situation.

Vi är mitt i en pandemi och vi i vårdkedjan förväntas göra hjälteinsatser utan att kompenseras för detta. Det är inte rimligt. Vi kräver att få ett risktillägg utöver den lön vi redan har. Vi kräver också full lön alternativt ersättning vid sjukfrånvaro på grund av covid-19, konstaterad eller misstänkt från mars i år och minst året ut. Med de förutsättningar vi haft och har nu så förlorar vi bara på att jobba med covid-19, trots att samhället vill hylla oss som hjältar.

De långvariga effekterna av att inte ge oss rimlig ersättning för vårt viktiga arbete, att utnyttja vår välvilja att ställa upp för varandra och ignorera vår efterfrågan om kompensation nu i rådande krisläge är direkt ödesdigert för sjukvården. Det kommer resultera i förlust av

kompetent personal och invånarna i Jönköpings län är värda en patientsäker vård även i framtiden och då är erfaren personal avgörande.

Vi har visat er vår lojalitet, flexibilitet, samarbetsförmåga och kompetens. Muntligt beröm är självklart mycket uppskattat men nu är det dags att gå från fina ord till handling.

För att citera vår statsminister:

"Det kommer några få, avgörande stunder i livet då du måste göra uppoffringar inte bara för din egen skull utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina medmänniskor, och för vårt land.

Den stunden är nu. Den dagen är här. Och den uppgiften gäller alla.

(…)

Jag är säker på att alla i Sverige kommer ta just sitt ansvar göra ditt yttersta för att säkra andras hälsa, hjälpa varandra och därför kunna se tillbaka på den här krisen och vara stolt över just din roll, dina insatser för dina medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige."

På infektionskliniken är vi stolta över vår roll. Vi ger er möjligheten att känna detsamma.

Ordinarie samt nytillkomna sjuksköterskor, undersköterskor samt servicepersonal på infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov.