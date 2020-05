Den 8 mars 1994 arbetade jag mitt första pass på akutmottagningen Ryhov. Under åren som gick hankade jag mig fram på timmar, korttidsvikariat tills jag fick min fasta tjänst sommaren 1999. Jag trivdes med akutsjukvården och 2003 kände jag att jag ville utvecklas ytterligare. Så på egen bekostnad läste jag vidare till specialistsjuksköterska inom intensivvård och var färdig våren 2004. Det dröjde till 2006 innan jag fick min tjänst på Op/IVA kliniken som specialistsjuksköterska. På den tiden var det en eftertraktad arbetsplats med låg personalomsättning. På den tiden betydde min yrkesgrupp någonting. Annat är det idag.

Region Jönköping behandlar inte oss intensivvårdssjuksköterskor med respekt. Vi känner oss inte ovärderliga som våra kollegor i andra regioner gör.

2019 förhandlade vårdförbundet fram att särskilt skickliga sjuksköterskor skulle premieras med en extra löneökning på 10000kr på tre år. Vi tänkte då att äntligen kan vi bli sedda för vi är särskilt skickliga sjuksköterskor som vårdar sjukhusets svårast sjuka eller skadade patienter. Från HR kom svaret att nej ni ingår inte i denna grupp för ni har titeln specialistsjuksköterskor. Mina gamla kollegor på akuten har redan högre lön än vad jag har och nu lär de få betydligt högre lön än den jag efter de här tre åren. Är det respekt för den yrkesskicklighet vi har?

När pandemin kom till Jönköping den 14 mars ställde vi upp mangrant och skapade en ny intensivvårdsavdelning för att ta emot mycket svårt sjuka patienter med en sjukdom som var och fortfarande är okänd för oss. Vi steppade upp och ställde upp som vi alltid gör när belastningen blir extrem. Vi är en oerhört resilient yrkeskår och vi tänjer oss dagligen för att rädda liv. Vi vet att ingen annan än vi kan göra detta jobb. Det hänger på oss om våra patienter ska överleva och återfå ett gott liv. Det finns bara vi. Vi har aldrig haft några vikarier som kan ringas in när belastningen ökar eller någon i personalen blir sjuk. Vi är vana vid att det finns bara vi.

Vi kunde dock aldrig föreställa oss att vi skulle bli behandlade så här av vår arbetsgivare, Region Jönköping. Av de tjänstemän som ni har anställt. De sista veckorna har varit en mardröm. Inget intresse visades för oss innan vi tvingade ner dem efter 9 långa veckor. De kom inte ens självmant. Mötet som hölls efter besöket där representanter från alla kategorier fick uttrycka behovet av hjälp från regionledningen var ett skämt. Det enda de ville prata om var att vi ska få återhämtning. Vi fick inte nämna ersättning ens utan de ville enbart ge oss återhämtning, men de visste redan då att vi gick på regelvidriga scheman utan återhämtning som våra fackförbund förkastat. De visste redan då att det inte kommer vara möjligt för oss att få vår lagstadgade 4 v semester under juni-augusti. Det visste vi också för vi arbetar mitt i stormens öga. Hur ska vi kunna driva två intensivvårdsavdelningar under sommaren med den personalstyrka som finns? Vi är högutbildade så det hade vi räknat ut för länge sedan.

Det jag heller inte förstår är hur låg etik och moral vår arbetsgivare, regionledningen, har. Denna respektlöshet.

Att inte komma till förhandlingar till CSG som de själva kallat till är under all kritik. Att inte meddela våra fackförbund varför är under all kritik. Att sen gå ut till JP och säga som Sven Sällström Fägerskjöld sa att det var en tjänsteman där med mandat att besluta när det i själva verket endast var en sektreterare/administratör som inte kunde ta beslut. Det var ren lögn som spreds ut till allmänheten.

Denna medvetna felinformation gavs även av Kjell Ivarsson till P4 i onsdags att ”vi ska ge personalen semester så det behövs ingen ekonomisk ersättning, det planeras inte från regionen”. I själva verket gick ett mejl till vår verksamhetschef att de kan bara erbjuda oss ev. tre veckor sammanhängande och enbart om det är 4 eller färre covid-iva patienter den 22/6. Denna siffra får heller inte stiga under sommaren för då måste de dra in eller återigen flytta på vår semester. För detta planeras ingen ersättningen. Jag har redan beviljad lagstadgad 4 v sammanhängande semester under juni-augusti. Det är ett lagbrott att inte ge mig den.

Vad jag förstår är att Region Jönköping är den enda region som inte tänker ersätta oss, den personalkategori som slitit hårdast under våren, när vi inte kan få ut vår semester. Är ni stolta att bli ihågkomna för detta? Vilka yrkesgrupper kommer kunna lockas att arbeta i Region Jönköping?

Är ni stolta över regionledningens arbete med att bemanna intensivvården i sommar? Är ni stolta över hur de behandlar den personal som hängivet och med goda resultat vårdat de svårast sjuka patienter i vår region? Samtidigt som den ordinarie intensivvårdsavdelningen i princip har varit fullbelagd med lika svårt sjuka patienter fast med andra sjukdomar. Är ni stolta över att vi inte orkar med mer? Är ni stolta över att flera av mina medarbetare är sjukskrivna för svåra stressymptom? Är ni stolta över att flera kommer braka ihop under sommaren? Är ni stolta över att de som fortfarande håller ihop kommer få arbeta extrapass utöver det redan övertrasserade 100% schemat?

Vi orkar inte mer. Stressen över hur vi blivit och blir behandlade är betydligt värre än att under 8 h med skyddsutrustning vårda regionens svårast sjuka patienter. För det har jag utbildning och stor kompetens för.

Min fråga är också, är det ni politiker som ger vår arbetsgivare order att personalen på OP/IVA kliniken inte ska få sin lagstadgade semester och att under inga omständigheter ska ersättas för det? Vems beslut är det?

Vår arbetsglädje och vilja att hugga i och ställa upp finns inte längre. Det finns ingen motivation. Ni ska veta att vi fasar för hösten. Det är vi som ska ta hand om operationsberget. Vem av oss orkar det? De enda signalerna vi fått från regionledningen är att OP/IVA kliniken måste arbeta effektivare i höst så vi kan beta av köerna. Hur då? Det finns bara de operationssalar och uppvakningsplatser som vi har. Det finns bara vi som kan ta hand om de patienterna. Menar ni att vi ska ha samma operationsprogram alla dagar i veckan? Vem kommer att orka det? Vem vill ställa upp för en regionledning som sparkade på oss när vi låg ner? Ni har inga i reserv, det finns bara vi.

Jag är mycket orolig för mina kollegor kommer droppa av en efter en under hösten när vi hittar en mer attraktiv arbetsgivare. För den här regionen är inte attraktiv längre. Jag kan bara gå till mig själv och mina tankar. Är det värt att arbeta kvar i en region som vänder oss ryggen när vi har det som tuffast?

Ni ska veta att det gör ont i mitt hjärta att tänka så för jag älskar min intensivvårdsavdelning och jag älskar att få hjälpa en människa tillbaka till livet. Det är meningen med mitt liv, men inte på bekostnad av mitt liv.

Catarina Alkemark

Specialistsjuksköterska inom Intensivvård som varit Region Jönköping lojal i 26 år.