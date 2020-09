Ovan situation för Ljung – mitt i stormen runt J-Södra: ”Allt omkring kan kännas stökigt”

Att det har stormat en del runt Jönköpings Södra den senaste tiden är ingen hemlighet vid det här laget. Att händelserna utanför fotbollsplanen inte har påverkat spelartruppen börjar bli allt tydligare.

I onsdags vann J-Södra komfortabelt hemma mot formstarka Örgryte med 2–0, och när spelarna genomförde en matchförberedande träning inför mötet med Öster på lördag var glädjen påtaglig.

– Det var mycket glädje idag. Framförallt blir man glad när man gör fina mål i skuggspelet (spel mot ett mål utan motståndare), för det är inte så ofta vi brukar göra mål över huvud taget i den övningen, säger Daniel Ljung med ett leende.

– Allt runt omkring kan kännas stökigt, men i gruppen är det harmoniskt. Vi har hanterat det bra och har inte påverkats av det. Vi har såklart fått nyheterna, men mer än så har vi faktiskt inte pratat om det.

Jag kan tänka mig att det är en ovan situation för dig personligen?

– Så är det verkligen. Samtidigt känns det som att allt är lite ovant för mig i år, just med tanke på att jag kommer från spel i lägre divisioner. Även fast det inte är något jag är van vid så känner jag inte att jag har påverkats av det. Det har faktiskt varit rätt lugnt för min del.

Sedan Daniel Ljung värvades till J-Södra från Assyriska IK inför säsongen har 21-åringen haft svårt att slå sig in i startelvan. Konkurrensen har varit hård, samtidigt som processen att vänja sig vid tempot i superettan har tagit längre tid än beräknat.

Nu är den offensiva mittfältaren närmare att knipa en ordinarie plats i startelvan än vad han någonsin varit tidigare. Ljung har hittills noterats för tre starter och nio inhopp, varav två av starterna har kommit i samband med de tre senaste matcherna.

– Det känns som att jag närmar mig en startplats. Jag har haft en bra dialog med tränarna och de säger att det ser bra ut för mig just nu, vilket känns kul. Formen är stigande, säger han.

Du nämner dialogen med tränarna, vad har ni pratat om?

– Att jag behöva komma in i matchtempo, vilket jag kommer att göra när jag får spela fler minuter. De har sagt att spelet utan boll ser väldigt bra ut, men att jag måste komma in mer i tempot i spelet med boll. Och sånt tar ju tid.

Vad har varit den största skillnaden jämfört med fotbollen på division 1-nivå?

– Det är just spelet med boll och att tempot är betydligt högre här, vilket är svårt att vänja sig vid. Jag menar, det har tagit en halv säsong för mig att komma in i det. Men nu känner jag att jag börjar komma in i det mer och mer, vilket gör att jag känner att jag verkligen kan konkurrera om en startplats på allvar.

Konkurrensen är hård om de offensiva mittfältspositionerna, fyra spelare slåss om två platser. Hur ser du på det?

– Klart att det är tufft, samtidigt är det så man vill ha det. För att gå före måste man prestera bättre än de andra spelarna som konkurrera på din position. Jag funderar inte så mycket på det, utan jag försöker mest jobba med mig själv och fokusera på hur jag kan bli bättre. Gör jag det på ett bra sätt så kommer speltiden att komma till slut.

När Östers IF gästar Stadsparksvallen under lördagen ser det dock ut som att Daniel Ljung får inleda matchen på bänken. Enligt hur Andreas Brännström formerade laget under fredagsträningen kommer Moustafa Zeidan gå in i startelvan istället för 21-åringen.

Trots det ser Ljung fram emot ytterligare en tuff match på hemmagräs.

– Jag tror att vi kommer äga ganska mycket boll, det brukar se ut så här hemma. Öster är ett kontringslag, så det blir nog en ganska lik matchbild som det var mot Örgryte. Vi hoppas på det, i alla fall resultatmässigt, säger han.