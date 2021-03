– I dag kommer Sverige ha genomfört över en miljon vaccinationer mot covid. Antalet fall har fallit dramatiskt på äldreboendena där 90 procent fått minst en dos vaccin, säger socialminister Lena Hallengren (S) vid en pressträff.

Vaccinmålet, att alla vuxna svenskar ska ha erbjudits vaccin före halvårsskiftet, ligger fast.

– Vaccinmålet ligger fast. Men man kan inte vaccinera utan vaccin. Med icke påverkbara omständigheter, som att man inte får ett vaccin, då kan vi inte göra det, säger Hallengren.

Under veckan kommer ytterligare en halv miljon doser att anlända till Sverige. Under mars kommer Sverige att få lite drygt 1,4 miljoner doser från leverantörerna. Under april räknar bolagen med att kunna leverera 3,3 till 3,4 miljoner doser.

Regeringen föreslår att riksdagen medger att låneramen för inköp av vaccin höjs från 4,5 miljarder till 11 miljarder kronor.

– Vi talar om mycket pengar men lite jämfört med vad covid-19 kostat samhället, säger Lena Hallengren.

Regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström säger att Johnson & Johnsons vaccin, som utvecklas tillsammans med nederländska dotterbolaget Janssen, troligen godkänns av EU i morgon och sedan väntar ytterligare två godkännanden under våren.

– Totalt kommer Sverige att få ytterligare 14 miljoner doser till halvårsskiftet. Under andra halvåret kommer 30 miljoner doser, säger Richard Bergström.

Han säger att man kanske kan ifrågasätta nyttan av så många doser till hösten men att de kommer att användas dels eventuellt för barn och ungdomar och att de kan användas för att ”toppa upp” för att förlänga skyddet för redan vaccinerade.

Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation, säger att Sverige hittills bara fått en tredjedel av de leveranser som var planerade, men att regionerna står redo och kan vaccinera 1,2 miljoner personer i veckan. Den kapaciteten kan ökas vid behov.

– Med vaccin på plats kommer vi att kunna hålla ett högt tempo, men alla är beroende av att kedjan funkar i alla delar.