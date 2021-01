Pandemilagen: Två apotek och en butik fick anmärkningar

Länsstyrelsen började med sin tillsyn i onsdags i förra veckan för att se hur den tillfälliga covid–19- lagen efterföljs. Hittills har det kommit in tre rapporter med anmärkningar. Tillsynschef Johanna Häninnen tror att det kan komma in fler då det finns en viss eftersläpning på det som inspektörerna har sett, men som de inte hunnit rapportera om.

Vad är det då för fel som två apotek och en butik har gjort?

På ett apotek har personalen inte satt upp en synlig skylt om hur många kunder som får vistas i lokalen samtidigt.

Ett annat apotek har fått anmärkning om att man inte har markerat avstånd på en soffa genom att sätta upp en skylt eller markera avstånd med hjälp av tejp. Detta för att kunder som väntar inte ska sitta för nära varandra.

Den tredje anmärkningen handlar om en butik där det var elva kunder inne i lokalen samtidigt trots att maxantalet är sju personer. Under en diskussion med personalen, står det i rapporten, kom det fram att personalen tidigare hade bett kunder att vänta utanför butiken när maxantalet hade uppnåtts.

Linda Helgstedt är egentligen miljöskyddshandläggare men har fått rycka in som tillsynsinspektör. Hon säger att de allra flesta gör rätt och på de ställen som fått en anmärkning ordnar man ofta upp det på plats.

– Det är ”frivillig rättelse” som gäller. Några böter har vi inte behövt döma ut ännu så länge, säger hon.

Det finns exempel på butiker där max antal kunder är så många som det får vara. Men ändå trängs kunderna till exempel vid fruktdisken. Vad kan man göra åt det?

– Butiken har skyldighet att informera om vad som gäller ur smittskyddssynpunkt men de ska inte gå omkring som poliser. Det hänger lika mycket på var och en, alla har ett personligt ansvar, säger Linda Helgstedt.

Tar ni emot tips från allmänheten?

– Ja, det går bra att ringa in tips via växeln eller mejla. Vi har redan fått in tips, säger Linda Helgstedt.

Totalt är det tio inspektörer parvis som utför tillsynen. Tillsynschef Johanna Häninnen säger att en del av dem snart behöver gå tillbaka till sina ordinarie arbeten. Därför kommer länsstyrelsen att nyanställa personer, helst sådana som har jobbat med tillsyn tidigare.

Om någon inte rättar till sina fel frivilligt vad handlar det då om för bötesbelopp?

– Det finns inga bestämda belopp. Vid böter/viten räknas summan ut så att den blir kännbar, det ska vara billigare att följa lagen, säger Johanna Häninnen.

Tillfälliga pandemilagen:

Om inget annat händer gäller den tillfälliga covid-lagen fram till sista september i år.

Enligt den lagen finns det anvisningar om hur många som till exempel får vara i en butik samtidigt, det ska finnas information hur smittspridning kan undvikas, det ska finnas handsprit, skyltar om vad som gäller och kunder ska kunna gå ut och in ur en butik utan att behöva trängas.

Det är länsstyrelsen som ser till att reglerna efterlevs via sin tillsyn i butiker, olika idrottsanläggningar och lokaler som exempelvis hyrs ut till privata fester. Tillsynen gäller i hela länet.