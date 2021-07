Paul har stöttat Jönköpingsbor i sorg i 20 år – nu tackar han för sig: ”Man knyter band, sorgen är personlig”

Det är Paul Axelssons sista dag som begravningsrådgivare på den byrån som han själv ägt och drivit tillsammans med kollegan Björn Svensson under många år, Vätterbygden Ankarsbergs Begravningstjänst. Många är de som avtackar honom en dag som denna. Inte bara kollegor.

– Våra grannbutiker har varit inne och lyckönskat honom. Det är bara för att Paul är den han är... När han ändå är på väg till garaget går han förbi och tittar in hos dem bara för att kolla läget. Det är sådan Paul är, berättar Mikael Samuelson, som idag har tagit över som kontorsansvarig efter Paul.

Ja, Paul Axelsson bryr sig om sina medmänniskor. Det förstår man, om inte annat, genom de yrken han har valt sedan gymnasiet. De första åren arbetade han på Beijer i Huskvarna, men när det lades ner skolade han om sig. Han blev undersköterska.

– Jag tycker att det är roligt att jobba med människor. Min drivkraft är mötet med människor, säger han.

Han arbetade sedan som undersköterska på kirurgen och på akutenheten. Och under några år var han på socialtjänsten där uppdraget var inriktat på uppsökande verksamhet.

För tjugo år sedan hade Curt Ankarberg sålt sin begravningsbyrå.

– Telefonen ringde och jag fick frågan om jag ville bli begravningsentreprenör.

Han tvekade. Skulle han passa som det?

– Min bild av en begravningsentreprenör var att det var en strikt person. Och jag frågade mig själv "Kan jag vara sån?" Men jag ville ändå pröva.

Det är inget jag ångrar

Han tog tjänstledigt och insåg redan efter en månad att yrket passade honom bra.

– Det är inget jag ångrar.

Många tror, säger han, att en begravningsrådgivare bara arbetar med döden. Det stämmer inte.

– Döden är ämnet. Men vi jobbar med människorna som lever. De som är i sorg.

Snart var Paul Axelsson delägare tillsammans med Björn. Firman växte sig större när de tog över fler byråer i både Jönköping och Huskvarna. För några år sedan gick man in i Klarahill, ett begravningsbolag som har byråer runt omkring i hela landet.

Han berättar att han är sitt yrke dygnet runt. Och har han jour, så kan telefonen ringa mitt i natten för hämtning av avliden person. Det är inte alltid det är en anhörig som ringer. Begravningsfirman används även av polisen när det gäller dödsfall som ska vidare till rättsmedicin i Linköping.

– Då får vi se en annan form av tragedier.

Olika kulturer är något han är intresserad av.

– Det är spännande och ger en annan dimension.

Han berättar om hur olika nationaliteter manifesterar sorg och de hur kulturella skillnaderna kan te sig i uttryck under begravningsceremonierna.

– I Sverige är sorgen svart, men i länder som Thailand och Vietnam är den vit.

Sorgen är personlig

I sitt yrke kommer han nära människor. Under sina tjugo år har familjer och släkter återkommit.

– Man knyter band. Sorgen är personlig. Jag vet sånt som andra inte vet. Med mig kan man prata fritt när man är som mest utsatt. Sedan kanske man inte träffas igen på flera år.

Att vara representant på en begravning är egentligen bara en liten del av hans jobb. Arbetet, beskriver han, som ofantligt brett.

– Man är allt från en mångskiftande administratör till representant och ganska ofta även officiant. Det är ett spännande jobb. Saker och ting ska funka, man ska göra rätt och kunna hantera en familj i sorg.

Paul Axelssons kollega, Mikael Samuelson, har nu tagit över som kontorschef. Än så länge har man inte tagit in någon ytterligare ersättare. Under se senaste åren och inte minst under pandemin har har det visat sig att även begravningsbranschen förändras. Efterfrågan gällande digitala mötesplatser ökar hela tiden.

– Vi kan konstatera en annan inställning när det gäller begravningar. Under pandemin har Klarahill investerat i en nätbyrå. Folk gör mer och mer på nätet. Detta året har vi till exempel haft en stor del digitala besök av kunder. Vi behöver erbjuda det familjer vill ha. Vi vill kunna möta alla, berättar Mikael Samuelson.

Nu ser Paul Axelsson fram emot en välbehövlig pension. Han kommer att hjälpa sina söner att snickra på hus och kommer att lägga mer tid på Ölmstad Pingstförsamling, där han är ordförande. Han berättar att han brinner för församlingens och dess barn- och ungdomsverksamhet.

– Där finns mycket att göra. Det är roligt!

Närmast planerar han för sommarens semester med frun. De ska till Mariestad under en vecka och cykla runt.

Han är otroligt tacksam att han har hälsan. Det är nämligen inte alltid en självklarhet.

– Jag vet att man aldrig kan ta livet för givet.

Profilen: Paul Axelsson

Ålder: 66 år.

Bor: I Hillinge, Skärstad.

Yrke: Begravningsrådgivare, men går nu i pension.

Familj: Fru och två söner med familjer.

Intressen: Resa, läsa, kyrkan och friluftsliv.

Drömmer om: Att få ha hälsan.