Personalen efterlyser tydliga regler när anhöriga får hälsa på: ”Det går ju inte att det bara rusar in folk”

Från stor oro, till kontrollerat lugn. Pernilla Blom och kollegorna på Tornets äldreboende har en dramatisk vår bakom sig. Nu ser de fram emot att kunna ta emot anhöriga igen. Men hon önskar tydliga riktlinjer.

– Det går ju inte att det bara rusar in folk. Det här måste ske under ordnade former, säger hon.