Polisen varnar: Blixtstölder av katalysatorer ökar i länet

En katalysator har till uppgift att rena avgaser från en bensindriven bil, och för att den processen ska fungera krävs ädelmetaller som platina, palladium och rodium. I takt med att priset har gått upp på metallerna har också katalysatorer blivit mer stöldbegärliga.

– Slutvärdet beror på hur mycket ädelmetaller som finns kvar i katalysatorn, men det vi har sett är att de som stulit dem säljer dem vidare för ungefär 1300 kronor styck. Så det är klart, har man tagit tio stycken på en vecka så blir det en del pengar, säger Eva Johansson, analytiker inom brottssamordningen i polisregion Öst.

Hon berättar att de som utför stölderna ofta gör det effektivt och i mycket stor skala. När polisen hittar gärningspersoner kan det röra sig om hundratals katalysatorer vid ett tillslag. Det har sin förklaring i att den enskilda stölden går snabbt – ibland på så kort tid som 30 sekunder.

– Det vi ser är att det ofta är två eller tre personer – en som hissar upp bilen med en domkraft och en som går under bilen och rycker katalysatorn. Och kanske en tredje som väntar i flyktbilen, säger Eva Johansson.

Det vanligaste är att stölderna sker på flerbilsparkeringar – där kan tjuvarna vara mer anonyma och för en utomstående kan det se ut som en meckar med sin bil. Men det händer också att de slår till på garageuppfarter utanför villor. Polisen uppmanar därför allmänheten att vara uppmärksam och kontakta dem om man ser något misstänkt.

– Ett särskilt värdefullt tips för polisens arbete är registreringsnumret på gärningspersonernas fordon, säger Eva Johansson.

Under tidsperioden 1 december 2020 till 3 mars 2021 har 227 katalysatorstölder anmälts totalt i polisregion Öst. Det är över två stölder per dag i snitt under den angivna tidsperioden. Av de 40 som anmäldes i Jönköpings län härstammar 20 från Jönköpingsområdet. Det är generellt sett storstadsområdena som är värst drabbade, men i länet har stölder också rapporterats från Vetlanda, Eksjö, Gislaved och Gnosjö.

Toyota Prius-bilar var de mest stöldbegärliga under den angivna tidsperioden, vilket polisen tror beror på att katalysatorerna där inte blir lika utslitna och att gärningspersonerna därför får bättre betalt för dem.

Polisens tips: Så skyddar du din bil mot katalysatorstölder

– Parkera bilen i ett garage eller på ett upplyst ställe.

– Installera ett lutningslarm. Eftersom bilens ena sida höjs upp med en domkraft aktiveras då detta larm. Det kan skrämma tjuven samt tillkalla uppmärksamhet.

– Montera ett skydd (CatLoc) över katalysatorn i syfte att försvåra och förlänga tiden som en gärningsperson måste tillbringa under bilen. Detta gör att chansen att gärningspersonen blir upptäckt ökar avsevärt.

Källa: polisen.se