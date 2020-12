Polisman från Noa drog ”fulkortet” för att komma före i krogkön – nu straffas han med löneavdrag

Händelsen inträffade i oktober och polisen sade i krogkön att han skulle in och jobba när han visade upp sin polis-legitimationen. Ordningsvakten på krogen i centrala Jönköping tyckte att beteendet var märkligt och valde att kalla på en polispatrull som kunde konstatera att mannen inte var i tjänst just då. Noa-polisen försökte då försvara sig genom att säga att han inte närmare kunde gå in på vilket uppdrag han hade den kvällen.

Nu har Polisens personalansvarsnämnd bedömt ärendet och beslutat om att ge polisen ett 25-procentigt löneavdrag i fem arbetsdagar, uppger nyhetsbyrån Siren.

Det har i samtal med mannen konstaterats att han och ett antal poliskollegor hade druckit alkohol och var berusade under den aktuella kvällen. Diskussioner hade då uppkommit om att "dra fulkortet" genom att visa polis-legitimationen när de såg att kön in till krogen var 30-40 meter lång.

Personalansvarsnämnden anser att beteendet riskerade att rubba förtroendet för poliser i allmänhet och att det inte är tillåtet för anställda poliser att försöka vinna fördelar i privata sammanhang. Att mannen även var berusad och uppträdde otrevligt mot polispatrullen i Jönköping har också vägts in i beslutet om löneavdrag.