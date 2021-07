Polisrazzia mot vattenskotrar på Vättern – vittnar om mycket klagomål: ”Vi har haft problem”

Polisen i Jönköping saknar resurser för att bevaka trafiken på Vättern till sjöss. Under fredagen befinner sig sjöpolisen från region Väst längs med Vätterstranden, Oset och i Huskvarnaån. Detta eftersom Jönköpingspolisen skickade in en begäran om extra uppbackning i början av juni, till följd av att många vattenskoteråkare körde vårdslöst under förra sommaren.

Under fredagen tjänstgör tre sjöpoliser med en båt och två vattenskotrar. De kontrollerar att skoteråkare inte kör för fort eller på otillåtna områden och de utför även nykterhetskontroller.

Den 12 juli trädde ett ny förordning mot vattenskoteråkning på 300 meters avstånd från Vätterstranden i kraft – något sådant förbud finns inte på Oset i Huskvarna.

– Det är på Vätterstranden vi har störst problem, men det finns personer som kör vårdslöst längs med flera andra badplatser också, säger Anders Lundmark, yttre befäl på Jönköpingspolisen.

Förra sommaren var det många skoteråkare som bröt mot lagen, enligt polisen. Och det är en trend som verkar hålla i sig.

– Vi har fått in många klagomål om vårdslös och olovlig åkning med vattenskoter under det senaste året och det är tydligt att det här är något som allmänheten störs av, säger Anders Lundmark.

– Rent krasst räcker det med en enda vattenskoter som kör för fort eller på förbjudet område för att det ska störa väldigt många badgäster. Märker vi att en person är ute och buskör drabbar det väldigt många andra.

Lundmark förstår att många lockas av att ta sig fram med vattenskoter på Vättern, men han vill påminna om att vattenskotrar går under under samma sjöfartsregler som en vanlig båt.

– Från Piren ner till Vätterstranden tar det inte mer än två minuter vattenvägen. Det går också väldigt fort och smidigt att ta sig till Oset. Det är nog därför många åker alldeles för fort.

Sjöpolisen befann sig på Vättern även under torsdagen. Under kvällen bötfälldes en vattenskoteråkare vid Vätterstranden efter att ha kört på ett förbjudet område. I övrigt ska det ha varit lugnt på vattnet.

Vi har tidigare skrivit om att Jönköpingspolisen har för lite resurser för att bevaka trafiken på Vättern eftersom de inte har några egna skotrar. När vi frågar Anders Lundmark om polisen anser att de behöver köpa in egna sådana svarar han kort:

– Jag vet att frågan har diskuterats. Men det är regionchefen som är ytterst ansvarig för den frågan.

Även på sociala medier har flera kommuninvånare uttryckt en vilja för att polisen ska öka sin närvaro på Vättern.

– Vi har tyvärr knappa resurser, men vi försöker vara på så många ställen som möjligt. Vår målsättning är att ta fast scooter-åkare som riskerar att göra andra illa.

På frågan om hur polisen ska identifiera och ta fast fortkörare från land har Anders Lundmark inget konkret svar.

– Man får försöka hitta sätt i varje enskilt fall. Vi har svårt att följa efter dem så klart, men det går kanske att identifiera dem i efterhand.

Sjöpolisen från region Väst kommer att patrullera i vattnet runt södra Vätterbygden igen under augusti.