Poppis-butiken Dakabom satsar större och på mat – hyllar bruksområdet som en oslipad diamant: ”Vi är glada att området får en chans”

Under torsdagen skrev JP att det finns en bred politisk vilja i kommunen om att satsa och utveckla Norrahammars bruk. Planen är att sanera marken, bygga hundratals bostäder och ha bevara många av de gamla fabriksbyggnaderna. Idag finns det ett tiotal hyresgäster på bruket men under de kommande fem åren vill politikerna få in fler butiker, verksamheter och föreningsliv.

Pandemin ser ut att vara över och Dakabom ligger i startgroparna av vad som Karin Sjökvist kallar en trestegsraket. Efter två år på bruket är företaget redo att växa.

Först med en foodtruck utanför butiken nu i sommar och ha öppet när det är vackert väder. Menyn består bland annat av kaffe, must och närproducerad ostkaka, småkakor och glass.

Nästa steg blir ett orangeri utanför butiken där gästerna kan sitta och titta ut mot skogen och Norrahammars industrimuseum.

– Då tänker vi också att menyn kan bli lite mer lunchig. Till hösten ska pergolan vara klar och det blir ett inglasat uterum i gammal stil. Visionen längre fram är ett inomhuskafé och butik, säger Karin Sjökvist.

Hon gillar politikernas vilja att satsa på det gamla bruksområdet.

– Det här är mer än lokaler, det är historia och det finns ett stort kulturvärde i området. Då får det kanske kosta, jag ser inget problem i det. Nu är området lite ödsligt ibland och det behövs fler butiker och verksamheter, en lekplats. Och så måste stängslen runt området bort, de är inte så härliga, säger Karin Sjökvist.

Dakabom marknadsför sina udda och unika produkter, alltifrån möbler till inredningsdetaljer, via Instagram och de flesta kunder som hittar hit kommer från Stocholm och Göteborg. Men det börjar dyka upp fler kunder från orten och ambitionen är att nå ut mer lokalt.

Vad ser du för skillnad mellan Tändsticksområdet inne i stan och Norrahammars bruk?

– Vi har inte lika mycket motsättningar som på Tändsticksområdet. Jag är hellre kvar här i Norrahammar för det finns en så positiv ton och alla drar åt samma håll, säger Karin Sjökvist.

Hon ser bruksområdet i Norrahammar som en oslipad diamant medan Tändsticksområdet känns mer tillrättalagt.

- Det är lite ruffigare och det gillar jag.

Hon tycker att bruksområdet och hela Norrahammarsdalen är styvmoderligt behandlade.

– Det är ett jättefint område så vi är glada över att området får en chans. Norrahammars bruk har betytt så mycket för många människor och har en otrolig historia, säger Karin Sjökvist som tror att satsningen på bruket kan lyfta hela Norrahammarsdalen.

Dakabom drivs av Karin och Dag Sjökvist och deras fem anställda.

FAKTA: Mer om ”Bruket Norrahammar”

• ”Bruket Norrahammar” är ett samlingsnamn för de entreprenörer som har gått samman och renoverat lokaler i det gamla bruksområdet.

• Företagsklustret, som de själva kallar det, består av:

• Karin och Dag Sjökvist som driver Dakabom, en återförsäljare av gamla möbler.

• Sofia Beijer, fotograf som driver Noor studio.

• Glasögontillverkaren Taberg Eyewear, som drivs av Marie-Louise Malmberg och Gustav Kristensson.

• Christine Kassermo, guldsmed, med varumärket ECK.

• Gatukonstnären Victor Egerbo.

• I oktober 2020 blev Karin Sjökvist Månadens Jönköpingsbo för sitt arbete med att utveckla bruket.