Populära restaurangkedjan gör comeback i Jönköping – följ med på en förhandstitt: ”Det här stället är kryddat med kärlek”

När tidningen besöker Texas Longhorns nya lokaler på Västra Storgatan i Jönköping sitter personalen tillsammans med distriktschefen Staffan Sving och provsmakar olika maträtter från menyn.

Paret Alexander Schabo och Sandra Melki, som tidigare drev restaurang Bueno Burgers, är redo att öppna Texas Longhorn i samma lokal.

— Det känns spännande, tycker Sandra och ler.

Sandra, Alexander och hans pappa har ägnat den senaste tiden till att renovera lokalen och förvandlat den tidigare latino-inspirerade inredningen till det nuvarande amerikanska temat.

Under pandemin har det såklart varit ekonomiskt tufft för paret, som hade Bueno Burgers stängt under sex månader. Men nu väljer de alltså att gå in som franchisetagare i Texas Longhorn och ser ett ljus i ”pandemitunneln”.

— Hela branschen är ju drabbad, men det känns väldigt tryggt att jobba med ett sådant här känt varumärke, säger Alexander.

— Vi är positiva och får göra det bästa av situationen och jag tror det kommer lätta på restriktionerna snart, fortsätter Sandra.

Alexander och Sandra har lång erfarenhet inom restaurangbranschen och är taggade för öppningen på torsdag.

Det är modigt att satsa inom restaurangbranschen i nuläget. Tvekade ni aldrig?

— Tro mig, vi har tänkt på det här flera gånger. Vi är inte dem som slänger in handduken så lätt. Det här är något vi vet att vi är bra på, så vi tror på det. Vi är för driftiga för att inte driva eget, säger Alexander.

Krögaren Daniel Ericsson, som tidigare drev Texas Longhorn i Jönköping, valde att inte förnya franchiseavtalet med restaurangkedjan hösten 2019 och satsade i stället på att starta restaurang Grill vid Lundströms plats. Det gillades inte av moderbolaget Texas Smokehouse Group i Stockholm som stämde honom för att ha brutit mot konkurrensklausulen i franchiseavtalet.

I ett tidigare uttalande till tidningen menade Daniel Ericsson att Texas Longhorn kan ha förstört sitt rykte i Jönköping. Något som Sandra och Alexander inte har märkt av.

— Vi har fått väldigt bra respons. Vi räknar alla inom branschen som kollegor och om restauranger på den här gatan går bra gynnar det oss alla. I de här svåra tiderna behöver vi stöd från varandra istället för att kriga mot varandra, säger Sandra, som är positivt inställd till den nya utmaningen.