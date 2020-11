Rachel De Basso smittad av coronaviruset: ”Det är en fruktansvärd sjukdom”

Hon kände aldrig av något halsont eller upplevde andningsbesvär, något som är vanliga tydliga tecken på att man kan vara smittad av covid-19. Istället handlade det om hög feber och huvudvärk.

Rachel De Basso uppger att hon kände av sina första symtom för två veckor sedan och sedan blev det värre. Hon vittnar om hög feber och frossa samt muskel- och ledvärk.

– Det är en fruktansvärd sjukdom. Jag hade jätteont i kroppen, kände illamående hela tiden och hade en kraftig huvudvärk i kombination med hög feber. Jag är frisk nu, men jag blev riktigt sjuk. Jag kan förstå att tillhör man en riskgrupp och är äldre är det en mycket farlig sjukdom, säger Rachel De Basso, som uppger att hon är feberfri sedan en vecka tillbaka.

– Det som har varit bra är att jag har kunnat jobba hemifrån när febern tillåtit mig. Jag har varit i kontakt med koalitionsledningen och har haft samtal med hälso- och sjukvårdsdirektören av och till, men jag har missat många telefonsamtal, sett mejl som inte gått igenom och det kommer jag börja prioritera att sätta igång med på måndag, säger Rachel De Basso.

Hon vill inte kommentera i vilket sammanhang hon tror hon blivit smittad i.

– Alla som blir sjuka i covid blir smittad av någon annan, det är det jag menar med att man måste isolera sig vid minsta lilla symtom, säger hon och fortsätter.

Rachel De Basso konstaterar att hon ser mycket allvarligt på smittspridningen som just nu sker bland Jönköpingsborna. Regionens senaste coronarapportering i veckan visar nästan 500 nya bekräftade fall.

Regionen har under november även rapporterat om åtta dödsfall på sjukhus i covid-19 och att kurvan över patienter som får IVA-vård ökar.

Mot bakgrund av vad Rachel De Basso gått igenom betonar hon hur viktigt det är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

– Jag ser med mycket stor oro på smittspridningen. Vi är i en pandemi, det är en exceptionell tid. Det kommer också med all sannolikhet att pågå länge, så det krävs en solidarisk handling av varje individ. Jag vet att det är tufft, det är jobbigt men vi behöver alla ta ett personligt ansvar för att minska smittspridningen.

Hur tycker du personligt att vi följer rekommendationerna?

– Jag vill inte värdera varje enskild individ. Jag tycker många tar stort ansvar, framförallt äldre. Nu gäller det att alla tar ett stort ansvar. Du måste ställa in barnkalas, ställ in middagar, ha inte fester. Under en flerårsperiod är detta en isolerad händelse, men det är viktigt att vi tar det ansvaret så vi kommer igenom detta.