Rapport: Delta lika smittsamt som förkylning

Washington Post har tagit del av dokument från smittskyddsmyndigheten CDC, Center for Disease Control. Ytterligare data väntas bli publicerad under fredagen, enligt uppgifter i The New York Times. CDC bekräftar att dokumenten är autentiska, skriver Reuters.

Deltavarianten av viruset sars-cov-2 befinns vara mer smittsamt än ebola, sars, säsongsinfluensan och vanlig förkylning samt lika smittsamt som vattkoppor. Friska, vaccinerade personer kan bära på lika mycket smitta som en sjuk person, och smitta ovaccinerade. Hittills tyder det mesta dock på att det är ovanligt.

– CDC är väldigt oroat över de data som kommer in och som visar att delta är ett väldigt allvarligt hot som kräver handling nu, säger en anställd. Formuleringarna i rapporten grundar sig på data från flera olika studier.

Slutsatserna i rapporten har lett till att CDC sedan tidigare i veckan rekommenderar att även de som har vaccinerat sig mot covid-19 bör använda munskydd inomhus igen. Sedan i maj har amerikaner som fått två sprutor sluppit munskydd för det mesta. Men nu ändrar sig CDC, och i den läckta rapporten argumenterar myndigheten för ett utökat munskyddskrav.

Större delen av de som smittas av coronaviruset i USA just nu bär på deltavarianten, som först upptäcktes i Indien.

I dokumentet understryker myndigheten hur viktigt det är att så många som möjligt vaccinerar sig och påpekar att amerikanska myndigheter har "kommunikationsproblem" med vaccinationsskeptiker.

Rapporten ska publiceras under fredagen, enligt Washington Post. Där diskuteras också möjligheten att personer i riskgrupper kan behöva en tredje dos. CDC konstaterar samtidigt att vaccinen mot covid-19 är mycket effektiva och skyddar väl mot allvarlig sjukdom.

Deltavarianten är utbredd även i Sverige. Men statsepidemiolog Anders Tegnell vill avvakta om nya munskyddskrav.

– Vi har inte sett den data som CDC hänvisar till, så det är svårt att ställa sig bakom det. Vad vi ser i Europa är att vaccinationsarbetet uppenbarligen har en ganska stor effekt. Vi har haft deltavarianten i Sverige ganska länge och den har inte visat sig ha en dramatisk ökning eller spridas i större utsträckning på äldreboenden eller liknande. Så vi har att avvakta och se, säger Anders Tegnell till TT.

Anders Tegnell underströk i veckan i SVT att vacciner skyddar mot delta och att man alltid är mycket mindre smittsam om man är vaccinerad än om man är ovaccinerad.

Vi får se vilken data som CDC lutar sig mot när den publiceras, säger Anders Tegnell.