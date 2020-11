Råslättsbor protesterar mot byggplaner

Totalt kan Råslätt få upp till 1000 nya bostäder, i form av hyresrätter, små villor, radhus och bostadsrätter.

Men nybyggnationer kräver markyta och det är det redan brist på i bostadsområdet, det menar bland annat Hyresgästföreningen. Enligt Birgitta Gustafsson är Råslätt redan den mest förtätade stadsdelen, efter Munksjöstaden.

– Vi protesterar mot att man vill bygga överhuvudtaget.

Den 14 oktober bjöd Hyresgästföreningen, ABF och fritidsgården Underground in till informationsmöte. Ett 40-tal personer slöt upp på plats, fler deltog via live-sändningen på sociala medier.

Under mötet och även efteråt har har man fått in mycket synpunkter från Råslättsbor, säger Birgitta Gustafsson. Synpunkterna ska nu sammanställas och lämnas in till kommunen i ett remissyttrande. Enligt Birgitta Gustafsson överväger kritiken.

– Det var ingen som tyckte om planerna. Man vill inte att det byggs och förtätas mer på Råslätt.

Gozeph Boules sköter om sin sons två kolonilotter vid Kärrhöksgatan, det är ett av de områden det finns oro att det ska försvinna. Gozeph säger sig inte känna till byggplanerna.

– Men om det sker hoppas jag att vi får nya platser på ett annat område.

