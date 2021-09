Recension: Ebbot Lundberg intog teatern med storband

Betyg: 4 stickor

Ebbot Lundberg var väl inte direkt berömd med Union Carbide Productions (UCP), men kanske lite med The Soundtrack of Our Lives. Och sedan – ja, epitetet ”folkkär” känns inte helt långsökt efter tv-exponering i bland annat ”Så mycket bättre”. Sedan 2013 samarbetar han då och då med Håkan Broströms New Places Orchestra, ett superkompetent storband som gör skäl för sitt namn genom nyfiket sökande, och uppträder på jazzfestivaler och konsertscener. Steget är kortare än det kanske ter sig vid första öronkastet när rockaren sjunger jazz – till exempel är UCP:s ”Baritone Street” som inleder kvällen på teatern i stort sett jazz redan från början. Och Ebbot gör sin grej som sångare, med personlighet och scenkarisma, oavsett om bakgrunden utgörs av blåsinstrument eller malande elgitarrer.

Alla vet att kultur är mycket farligare än kommers ur smittspridningssynpunkt – i alla fall till och med 28 september – och det begränsade antalet platser i Jönköpings teater denna afton är slutsålda sedan länge. Väldigt synd att inte fler fick chansen att höra denna hårdsvängande och gränsöverskridande kombo. Repertoaren består till stora delar av nummer ur Ebbot Lundbergs katalog, kompletterade med några covers och ett par instrumentalare. Håkan Broströms arrangemang är varierade och hittar en egen karaktär till varje låt – här finns hela skalan från mer traditionella storbandsarrangemang till spöklikt svävande känsla i The Residents-låten ”Hello Skinny”. Ebbot själv lufsar runt på scenen och ser smått disträ ut, men mellansnacket är fullt av gott humör och sången är definitivt på plats. Energi och uttryck går före skönsång, men så har det alltid varit – det är precis som det ska.

Det här blir en mycket fin upptakt på jazzklubbens säsong, med storartat spelhumör, en Ebbot i fin form och nästan genomgående fina solistinsatser. Ett eller annat låtval kunde kanske ha varit mer spännande – Ebbots egen katalog innehåller rätt många bortvalda slagnummer – men det kompenseras av den musikaliska kvaliteten. Jazz är det ju, men i UCP-dängan ”Glad to Have You Back” eller Misfits-covern ”Hollywood Babylon” går det lika bra att tala om storbandsrock.

Och vem bryr sig förresten om genrer när det musikaliska mötet och glädjen är så påtagliga?

Rikard Flyckt