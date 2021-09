Region Jönköping följer nya my-varianten av viruset: ”Smittspårar noggrant” • 20-tal fall upptäckta i Sverige

Världshälsoorganisationen WHO har klassat my-varianten av covid-19 som en ”variant av intresse” på grund av egenskaper som eventuellt gör den motståndskraftig mot de vaccin som finns mot coronaviruset. Det betyder att det är en variant vars spridning och effekter man nu håller ögonen på. My-varianten, B.1.621 som den kallas bland forskare, finns i flera länder – bland annat i Sverige. Hittills har ett 20-tal fall upptäckts av varianten, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Oron är att det förekommer smittspridning över huvud taget. Vi håller utkik på alla de varianter som WHO lyfter som av särskilt intresse. Men kring just den varianten (my) förekommer inte någon oro, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, enligt TT.

Om varianten skulle dyka upp i Jönköping kommer det dröja innan regionen får vetskap om det, förklarar smittskyddsläkaren Malin Bengnér.

– Vi följer hela tiden Folkhälsomyndighetens typningsresultat för att se om vi får en anhopning av denna variant, eller någon annan ny variant. Men eftersom typningsresultaten kommer med viss fördröjning så är den viktigaste förebyggande åtgärden att smittspåra noggrant runt varje fall, redan innan vi vet vilken variant det rör sig om, säger Malin Bengnér.

Vad är det för skillnad på denna variant jämfört med exempelvis deltavarianten?

– Det är mycket litet känt om denna variant. Det finns ännu inga data på om sjukdomsbilden skulle vara annorlunda eller om skyddet efter vaccination skulle vara sämre jämfört med andra varianter, säger Malin Bengnér.