Regionens bemanningsenhet ska växa – här är yrkesgrupperna där behovet är störst

Region Jönköpings län startade tidigare i år en ny intern bemanningsenhet och i slutet av januari utannonseras de första tjänsterna. Redan då flaggade man för att man troligen skulle behöva utöka personalstyrkan till hösten. Nu bekräftar Anders Roos att det blivit som man trott och man behöver nu söka mer personal.

Hittills arbetar elva personer i bemanningsenheten. Förutom Anders Roos handlar det om fyra sjuksköterskor, tre vårdadministratörer, två undersköterskor och en bemanningskoordinator som bland annat hjälper till med scheman.

Sjuksköterskorna och undersköterskorna har arbetat inom olika verksamheter i regionen, bland annat på akutmottagningen, kvinnokliniken, på vårdcentralen och inom psykiatrin. Anders Roos ser nu att det finns ett behov av att utöka verksamheten då det framför allt finns ett stort behov av fler sjuksköterskor, men även fler vårdadministratörer behövs.

– En skillnad här är att en vårdadministratör i bemanningsenheten jobbar på distans och därmed kan ha koll på två-tre verksamheter i stället för att man har en vårdadministratör på ett ställe som bara har koll på den arbetsplatsen, förklarar Anders Roos.

Den som arbetar i regionens bemanningsenhet är fastanställd i regionen, vilket är en skillnad jämfört med om man arbetar hos ett annat bemanningsföretag. Anders Roos förklarar att många ser det som en anställningstrygghet samtidigt som man får en variation i och med att man kan få arbeta i hela regionen och inte är knuten till en specifik arbetsplats.

– Vi har haft många som sökt tjänsterna då vi haft annonser ute. I början var vi rädda att vi skulle ta personal från regionen, men så har det inte blivit. Personal som söker tjänsterna har främst varit personer från andra regioner eller personer som söker sig hit från någon privat verksamhet. Någon har också kommit från ett bemanningsföretag, berättar Anders Roos.

Någon gräns på hur stor regionens bemanningsenhet ska bli har inte satts, men Anders Roos hänvisar till andra regionens bemanningsenheter som efter tio år varit uppe i 100 anställda.

– Personalen vi har nu har arbetat ute på alla våra tre sjukhus i länet. Framför allt Höglandssjukhuset i Eksjö hade ett stort behov direkt, men vi har också haft personal som arbetat en del inom öppenvården, fortsätter Anders Roos.

Han hade önskat att bemanningsenheten kommit igång ett år tidigare då man hade kunnat hjälpa till mer under pandemin. Nu har det istället blivit så att personalen från bemanningsenheten fått rycka in när annan vårdpersonal behövt vila efter det intensiva arbetet under pandemin. Några fick också täcka upp i somras när vårdpersonal gått på semester.

– Jag hoppas att vår personal ska kunna avlasta vårdpersonal som behöver vara lite extra lediga i höst. Om det skulle komma en ny våg, eller om det skulle dyka upp något mer virus, så står vi bättre rustade när det nu finns extra personal att plocka in, säger Anders Roos.

Framöver väntas han informera på högskolan om bemanningsenheten som ett karriärsteg.

– Arbetsmarknaden i dag ser inte ut som den gjorde förr. Då kom man in som lärling och jobbade på en och samma arbetsplats tills man gick i pension. I dag vill man prova på många arbetsplatser och jag tror det blir sällsynt med guldklockor framöver. Det är något som märks i flera branscher. Då är bemanningsbranschen ett sätt att ge personalen variation, men ändå behålla dem, säger Anders Roos.