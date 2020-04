Under 2019 pantades drygt 69 miljoner burkar och flaskor i Jönköpings län, vilket är en ökning med över 4,2 miljoner jämfört med året innan. – Vi vill rikta vårt stora tack till alla pantare i Jönköpings län som tillsammans samlar in och pantar så många burkar och flaskor, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack/Pantamera i ett pressmeddelande.

Pantamera summera ett år med rekordstor pantning. Under 2019 pantades över 2,15 miljarder burkar och PET-flaskor i Sverige. I Jönköpings län pantades totalt 69 miljoner förpackningar vilket är en ökning med drygt 4,2 miljoner jämfört med förra året. I Tranås där pantades 230 förpackningar på person, Jönköping kommer på fjärde plats med 200 förpackningar per person under 2019.

I snitt pantade varje person 208 förpackningar (201 stycken år 2018). Årets sammanlagda pantning motsvarar en besparing på ca 180 000 ton koldioxid.

– Det ger ökad klimatnytta genom både minskade koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning, säger Katarina Lundell.

I Sverige är bland de bästa i världen på att panta. Under 2019 pantades nästan 150 miljoner fler burkar och flaskor än året innan. Pantningen ökade i stort sett över hela landet och beror bland annat på att dryckesförsäljningen har ökat. Under 2019 har drygt 43 000 ton aluminium och PET-material sorterats i Pantameras anläggning för att återvinnas till nya burkar och flaskor. Årets sammanlagda pantning ger en besparing på ca 180 000 ton koldioxid.

- Förra året firade det svenska pantsystemet 35 år och för varje år har vi lyckats öka antalet pantade burkar och flaskor, vilket är en stor miljövinst. Idag pantas nästan 85 procent av alla förpackningar och då tillkommer att ytterligare cirka 10 procent samlas in och återvinns i det norska pantsystemet, till följd av den stora gränshandeln, säger Bengt Lagerman, VD på Returpack/Pantamera.

Högt förtroende för pantsystemet

En färsk SIFO-undersökning som Pantamera låtit göra visar att förtroendet för det svenska pantsystemet är mycket högt. Hela 83 procent uppger att de har ett stort eller mycket stort förtroende. Enligt samma undersökning uppger 99 procent av svenskarna att man pantar och att den främsta anledningen är miljöaspekten.

- Många vet att de gör en viktig insats för miljön genom att panta sina burkar och flaskor i vårt system. Man anser att det är ett trovärdigt system som säkerställer en hög klimatnytta i och med att förpackningarna materialåtervinns till nya burkar och flaskor, säger Katarina Lundell.

Panta är effektivt

Pant betyder att en konsument, i samband med köp av dryck, lånar en burk eller flaska mot en avgift. Avgiften betalas sedan tillbaka när man pantar. Det svenska pantmärket har blivit en stark symbol för återvinning och pantning är idag ett naturligt inslag i svenskarnas vardag som leder till stora miljöbesparingar.

- Panten har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att skapa ett önskat beteende. Idag har pantning blivit en del av svenskarnas vardag och är självklart för de allra flesta, säger Katarina Lundell.

Pantfakta Antalet pantade burkar och flaskor per person under 2019: 208 (201 st år 2018) Totala antalet pantade burkar och flaskor under 2019: 2 151 563 342 (2 051 703 713 stycken år 2018) Frivilligt anslutna produkter (som inte måste ingå i svenska pantsystemet) Saft: Återvinningsgrad: 71 procent (65 procent 2018) Juice: Återvinningsgrad: 61 procent (49 procent 2018)

Uträkningen bygger på beräkningar i Livscykelanalysen som Returpack tog fram under 2018. Enligt den sparas i snitt 45 g CO2-ekv per flaska och 100 g CO2-ekv per burk.